Doctor Aldo: "Lo primero que hago cuando finaliza un combate de Topuria es desaparecer"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador personal Aldo Martínez, preparador físico y mental de Ilia Topuria, admite que "lo primero" que hace "cuando finaliza un combate" del luchador hispano-georgiano "es desaparecer", ya que "ver a Aldo es trabajo" para el campeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en peso pluma.

Conocido también como Doctor Aldo, este nutricionista ha escrito 'Optimízate. Lo único imposible es aquello que no intentas' para el sello Kitaeru, de la editorial Anaya. Y en las páginas de dicho libro da algunas claves que guiaron a Topuria hasta derrotar el pasado 26 de octubre por nocaut al estadounidense Max Holloway, en Abu Dabi, para retener ese cinturón en el famoso campeonato de artes marciales mixtas.

"Él sabe que tiene que tener una vida activa, pero lo primero que hago cuando finaliza un combate es desaparecer. Porque ver a Aldo es trabajar, ver a Aldo es hacer dieta, ver a Aldo es meterse a -150 grados de frío, ver a Aldo es meterse en la sauna pedaleando a 40 grados de temperatura, meterse en un jacuzzi, después de haber pedaleado durante 20 minutos o media hora. Ver a Aldo es trabajo. Entonces él sabe que ahora mismo es un momento de regeneración, de recuperación, vida activa y... Aldo aparece cuando toca", ha dicho Doctor Aldo durante una entrevista con Europa Press.

"Lo que me encantaría es que todos los lectores aprendieran las lecciones que hay en el libro. Lo que sí que recomiendo es que se lea poquito a poco, un capítulo al día, y se haga una reflexión porque da para mucho. En la primera parte del libro hablo sobre mí, que hubo un punto de inflexión en mi vida cuando abandono la universidad, que estoy meses que no sé realmente lo que quiero hacer", ha recordado.

"Esos meses me dedico a entrenar, a leer revistas de entrenamiento y al final me decanto por lo que mi corazón me dice, que es el deporte y a partir de ahí no he parado. Estudié Magisterio de Educación Física, estudié Psicopedagogía, Ciencias de la Actividad Física, me formé en Alto Rendimiento con diferentes másteres, logré hacer dos doctorados y hoy en día estoy estudiando Medicina, que la tengo aparcada porque no puedo dar más de mí", ha admitido sobre su exigente rutina.

De hecho, él es ahora una pieza vital en el éxito de Topuria. "Tengo que estar en la vida de nuestro superdeportista, que también me encanta y es algo que continuaré. Es un aspecto que no he podido comentar hoy, pero que ya lo dejo aquí para todos los lectores", ha apostillado, para luego ser tajante en cómo afronta las semanas previas a un combate.

"No contemplo fallar, no se contempla. Lo siento, puede parecer vanidoso o creído. No lo soy porque trabajo mucho, sé a la hora que entro a sus instalaciones, pero nunca sé a la hora que salgo. Esa es mi vida durante 'training camp', y no se contempla. Pienso en todo 24 horas", ha indicado Doctor Aldo sobre el deportista hispano-georgiano.

"Nos conocemos de muchos años. Al final, para coordinar todo y coordinarlo correctamente, efectivamente tengo que estar en contacto con todo el equipo y saber lo que hace cada uno. Cuando le trata un fisio, estoy al lado del fisio y le pregunto al fisio qué está haciendo y en qué me va a repercutir. Cuando están haciendo un trabajo de ojos, estoy al lado. Cuando está haciendo boxeo, estoy al lado anotando cada uno de los asaltos, cada técnica, cada aspecto que está haciendo porque todo eso que registro, como analista de datos, luego lo repasamos de cara al siguiente 'training camp'. Todo lo analizamos, nos sentamos, repasamos todo lo que hemos hecho anteriormente para mejorar lo que viene", ha explicado al respecto de su método con el luchador.

De igual modo, ha valorado el entorno de Topuria. "En el equipo, que es muy amplio, todos vamos en la misma línea. Si navegamos todos de la misma forma, lógicamente vamos a llegar al mismo puerto. Coordino absolutamente todo en el sentido que, cuando estemos en 'training camp', hay que organizar bien", ha insistido el preparador físico.

"Lógicamente hay muchas entrevistas, hay muchos compromisos. La suerte que yo tengo es que es un deportista increíblemente sano, increíblemente también casero, de forma que todo se hace muy bien. Entrenamos, descansa, cumple con las reuniones que tenga de lo que venga en cada momento y luego posteriormente seguimos entrenando y finalizamos el día con lo que corresponda. Porque cada día es diferente, todo muy bien planificado y esa es una de las claves: planificar. Si planificas, puedes llegar al éxito; no planificar puede ser tu fracaso", ha recalcado como un mantra.

"Amo mi trabajo, sé a lo que me dedico y hay mucha gente o hay personas que me buscan para esto, para organizar su vida, para cambiar su vida, para mejorar su vida. Y la experiencia de más de 20 años queda reflejada en 'Optimízate'", ha afirmado Martínez. "Es lo que también pretendo, hacer llegar a la mayoría de las personas estas herramientas que les pueden ayudar. Si no es ahora, es en un futuro", ha zanjado.