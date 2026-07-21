El documental iNNER FiGHT de Núria Castán acumula cinco reconocimientos internacionales

Archivo - Nuria Castan poses for portrait after an interview for Europa Press at their headquarter on October 15, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El documental iNNER FiGHT, que narra la historia de la 'snowboarder' española Núria Castán, ha sido seleccionada en menos de un año en 17 festivales de 11 países: España, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Austria, Francia, Japón, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia; y acumula cinco reconocimientos internacionales, según un comunicado.

Castán logró en febrero la medalla de bronce en los primeros Mundiales de la historia de 'freeride', celebrados en Ordino Arcalís (Andorra) y ahora ve cómo el documental que narra su historia, iNNER FiGHT, suma reconocimientos por todo el mundo.

Desde noviembre de 2025, la película está recorriendo el circuito internacional de festivales de cine. En menos de un año, iNNER FiGHT ha sido seleccionada en 17 festivales de 11 países: España, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Austria, Francia, Japón, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

iNNER FiGHT, dirigida y producida por la propia Castán, recorre la trayectoria de la 'snowboarder' desde sus primeros días sobre una tabla hasta el accidente que sufrió el 4 de abril de 2023. Durante una competición del Freeride World Tour, la catalana quedó sepultada bajo la nieve tras una avalancha que la mantuvo enterrada durante 10 minutos antes de ser rescatada con vida.

"A través de un lenguaje artístico y emocional, la 'rider' expone su lucha interna: transformar el trauma en fuerza, el miedo en libertad y el dolor en propósito. El documental va más allá del deporte; muestra el coraje necesario para enfrentarse a los miedos y a los propios límites y derribar las barreras mentales que impiden volver a levantarse", expresó el comunicado.

Además de las selecciones oficiales, la producción ya ha recibido reconocimientos. En el Freeride Filmbase (Austria), fue Best Film y Line of the Year; en el Freeride Film Festival, recibió la Honorable Mention; en La Nuit de la Glisse, fue Quarter Finalist; en PMFF, Premio al mejor guion; y en BCN Sports Film Festival, Premio especial del jurado.