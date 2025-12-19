Domenicali ve "un rayo de esperanza" para el regreso de Alemania al Mundial de F-1: "No estamos desesperados"

Archivo - El piloto Max Verstappen (Red Bull) celebra su victoria en el Gran Premio de 2019 de Fórmula 1 en Hockenheim (Alemania) - DPPI / AFP7 / Europapress - Archivo

BERLÍN 19 Dic. (dpa/EP) -

El máximo responsable de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ve "indicios de un rayo de esperanza" para que Alemania pueda regresar al calendario del Mundial, pero dejó claro que no están "desesperados" porque tienen "muchas solicitudes de todo el mundo".

"Veo algunos indicios de un rayo de esperanza en el horizonte. Espero que esto siga desarrollándose en los próximos meses. Estamos interesados en volver a Alemania con el organizador adecuado y la oferta adecuada", apuntó Domenicali en una entrevista publicada este viernes por la revista 'Motorsport Magazin'.

El italiano destacó que los responsables de la Fórmula 1 están "dispuestos y abiertos a cualquier tipo de conversación" al respecto, aunque también fue claro. "No estamos desesperados porque tenemos muchas solicitudes de todo el mundo. Y si el mercado alemán no considera prioritario el regreso de la Fórmula 1 a Alemania, tenemos que aceptarlo y mirar hacia adelante", advirtió.

Los operadores de los circuitos alemanes se quejan del notable aumento de las tasas pautadas para participar, que podrían suponer pérdidas económicas para la organización. A nivel internacional, la Fórmula 1 está en auge, lo que también se debe a la apertura de nuevos mercados.

La última vez que se celebró el Gran Premio de Alemania fue en el circuito de Hockenheim en 2019. Durante la pandemia de coronavirus, en el de Nürburgring se celebró una carrera de Fórmula 1 en 2020 bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Anteriormente, el 'gran circo' hacía parada regularmente en Alemania, en algunos casos incluso con dos carreras al año.