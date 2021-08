Archivo - Dominic Thiem, campeón del US Open

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista austriaco Dominic Thiem no podrá defender su título en el US Open, que da comienzo el próximo 30 de agosto, y se perderá lo que resta de la temporada 2021 por no estar aún recuperado de su lesión en la muñeca derecha que sufrió en junio mientras jugaba en el Mallorca Open.

"Después de haber pasado una semana entrenando en la pista, todavía sentía dolor en la muñeca y sabía que no estaba al cien por cien. Volví a ver a mis médicos y hemos decidido seguir un tratamiento conservador, dando más tiempo a la lesión para que se recupere", señaló Thiem en declaraciones facilitadas por Kosmos, su agencia de comunicación.

El número seis del mundo se mostró "muy decepcionado" de no poder estar en Nueva York ni en lo que resta de campaña. "Pero sé que esto es lo que tengo que hacer. Tengo una larga carrera por delante, así que solo volveré cuando esté completamente recuperado y en buena forma para competir", afirmó.

Ahora, Thiem usará una férula de muñeca durante seis semanas más, antes de comenzar un proceso progresivo de rehabilitación funcional específica para recuperar la movilidad, así como la fuerza muscular en su muñeca y finalmente volver a entrenar en la pista. Mientras tanto, entrenará con su nuevo preparador físico, Jez Green, que se ha unido oficialmente a su unido.