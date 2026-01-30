Donald Trump anuncia una carrera de IndyCar en el corazón de Washington D.C.

Archivo - August 31, 2025, Lebanon, Tn, USA: INDYCAR Series driver, ALEX PALOU (10) (ESP) of Barcelona, Spain, wins the Championship at Nashville Superspeedway in LEBANON, TN. - Europa Press/Contacto/Walter G. Arce Sr. - Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha firmado este viernes una orden ejecutiva para que Washington D.C. acoja del 21 al 23 de agosto de este 2026 una carrera de las NTT IndyCar Series, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país.

"Trump ordenó al Grupo de Trabajo de la Casa Blanca [...] designar una ruta de carrera a través de Washington D.C. y el National Mall con el fin de realizar una carrera", informaron los organizadores de un evento que, acorde a su nota de prensa, "reconocerá el hito histórico" de esa independencia de EE.UU., "además de celebrar la tradición y el legado incomparables de la industria del automovilismo estadounidense".

"Las carreras de IndyCar son motivo de orgullo y entretenimiento para nuestra nación, por lo que me complace anunciar el Freedom 250 Grand Prix de Washington D.C.", declaró Trump. "Esta carrera, la primera que se celebra en la capital de nuestra nación, cerca del National Mall, exhibirá la majestuosidad de nuestra gran ciudad mientras los pilotos recorren una pista alrededor de nuestros emblemáticos monumentos nacionales para celebrar el 250º aniversario de EE.UU.", añadió.

El Gran Premio será administrado por IndyCar en coordinación con un grupo específico de trabajo de la Casa Blanca, así como con el Departamento de Transporte de EE.UU., con el Departamento del Interior de EE.UU. y con la Oficina Ejecutiva de la alcaldesa de Washington.

"Durante más de 100 años, las carreras IndyCar estadounidenses han marcado el ritmo del automovilismo", subrayó Trump. "Con velocidades que superan las 200 millas por hora, los coches y los pilotos inspiran admiración y respeto en todos los que ven este deporte típicamente estadounidense", aseguró el controvertido presidente del país.

Roger Penske, propietario de IndyCar, comentó que Trump había "otorgado" con su decisión "una distinción increíble" a este campeonato. "Agradecemos su confianza y apoyo mientras IndyCar se prepara para honrar a nuestro país con un espectáculo de carreras espectacular", dijo.

"Será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado de patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo EE.UU.", vaticinó Penske. El evento en ese circuito urbano "será gratuito para el público general e incluirá vistas panorámicas de varios símbolos majestuosos del orgullo y la unidad nacional", según concluyeron sus organizadores en el comunicado.