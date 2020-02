Donato: "Con el VAR se pierde la esencia del fútbol"

Publicado 03/02/2020 15:11:43 CET

El exfutbolista hispano-brasileño Donato Gama da Silva confesó ser de la "antigua usanza" respecto a las decisiones arbitrales y afirmó que prefiere un fútbol "sin VAR" y sin "tantas cámaras", ya que se pierde la "esencia" de cómo se vivía antes este deporte.

"Ahora están los árbitros, el VAR... Hay tantas cosas que casi no se puede opinar. Yo soy de la antigua usanza, no me gustan tantas cámaras en el campo, el VAR, tantas cosas, que al final se pierde un poco la esencia de lo que se vivía antes", afirmó después de la campaña a favor del deporte inclusivo 'Blindgol' celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)

En este sentido, el exjugador del Deportivo de La Coruña consideró "complicadas" las polémicas generadas por este nuevo sistema arbitral, que "tanto ha cambiado" el fútbol. "Nosotros siempre creemos que los árbitros favorecen más a los más grandes. Entonces, el jugador tiene que pasar por encima, si tú sabes que el árbitro está con el grande, sabes que tienes que jugar contra doce", subrayó.

Por otro lado, el internacional español valoró el "buen trabajo" del Atlético de Madrid, a pesar del "momento de dificultad" que atraviesa. "LaLiga de este año está muy igualada, para mí de las que más. Se está viendo cómo el Madrid o el Barça tienen dificultades para ganar, y eso es señal de que los demás equipos han mejorado", recalcó.

"Por ejemplo, el Celta tiene un buen equipo y está ahí abajo, eso para mí no es normal. El Deportivo llevaba sin ganar meses y ahora lleva seis partidos ganados. El fútbol siempre va en función del momento", aseguró.

Aún así, consideró al 'Cholo' un "buen entrenador, que se identifica mucho con la afición del Atlético de Madrid", por lo que no debería de haber "cambios" en el cuerpo técnico. "Yo creo que es un entrenador en el que el club confía, la afición esta con Simeone y hay que seguir en la misma línea que viene haciendo otros años. Este año no están saliendo las cosas bien, pero muchos equipos grandes tienen dificultades", concluyó.