Doncic y LeBron James frenan a los Grizzlies de Santi Aldama

Archivo - Santi Aldama of Spain reacts during City of Madrid Tournament, basketball match played between Spain and Germany at Madrid Arena on August 21, 2025 in Madrid, Spain. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama y Memphis Grizzlies han sucumbido ante Los Angeles Lakers (128-121) en una jornada NBA en la que Luka Doncic y LeBron James se echaron al equipo angelino a la espalda para endosar a los de Tennessee su tercera derrota consecutiva.

Los 34 puntos del esloveno y los 31 -12 de 18 en tiros de campo- de LeBron, que rozó el 'doble-doble' con nueve rebotes, guiaron a los Lakers, que también contaron con la ayuda del exjugador de los Grizzlies Jake LaRavia (21), hacia su segundo triunfo en los últimos tres encuentros.

No bastaron los 25 tantos de Jaren Jackson ni el 'doble-doble' de 16 puntos y 11 asistencias de Ja Morant para que Memphis evitase la derrota, que aún así les mantiene en la novena posición (15-19) de la Conferencia Oeste.

Mientras, el grancanario Aldama salió desde el banquillo y aportó 15 puntos -5 de 12 tiros de campo, incluidos 3 de 9 triples, y 2 de 2 en tiros libres-, 7 rebotes, 3 asistencias y un robo en los casi 30 minutos que estuvo en pista.