Dorgu da al Manchester United un triunfo por la mínima en el 'Boxing Day'

26 December 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester United's Patrick Dorgu (L) celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Manchester United and Newcastle United at Old Trafford. Photo: Martin Ricke - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha derrotado este viernes por 1-0 al Newcastle United en el inicio de la jornada 18 en la Premier League inglesa, con el tradicional 'Boxing Day' reducido a este único partido y que ha sonreído a los 'diablos rojos' gracias a un gol del danés Patrick Dorgu.

En Old Trafford, Dorgu acaparó protagonismo y marcó el 1-0 en el 24', como respuesta a ocasiones previas y sin puntería de los visitantes. A la salida de un córner, Nick Woltemade despejó de cabeza y el joven danés enganchó una volea con su pie izquierdo, que entró junto al poste. Además, tras el descanso, él mismo salvó un gol rival en otro córner.

Benjamin Sesko estrelló en el minuto 60 un zurdazo en el larguero y la rápida respuesta del Newcastle fue un tiro de Lewis Hall desde fuera del área, que también dio en el travesaño. A continuación pidió penalti Fabian Schär tras un remate que tropezó en Lisandro Martínez, pero ni el árbitro principal ni desde el VAR interpretaron esa mano como punible.

Aunque Anthony Gordon comandó un último arreón en busca del empate, las 'urracas' encajaron su segunda derrota en sus tres últimos partidos ligueros y siguen en la zona media de la tabla con 23 puntos. Mientras tanto, los 'diablos rojos' ocupan provisionalmente la quinta posición, con los mismos 29 puntos que Chelsea (4º) y que Liverpool (6º).