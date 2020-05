Fútbol.- El Dortmund recuerda que un "positivo no sería una catástrofe"

La Bundesliga vuelve este fin de semana como espejo para las grandes ligas

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, recordó que un positivo por COVID-19 una vez empiece la Bundesliga este fin de semana "no sería una catástrofe" y se mostró "aliviado" porque la liga alemana retome su actividad.

"Nos sentimos aliviados porque el fútbol está de vuelta. Ahora mismo todos los test son negativos", dijo este miércoles en una entrevista a la BBC. La Bundesliga será la primera de las grandes ligas que vuelva a los campos este fin de semana, tras el parón de dos meses provocado por la pandemia de coronavirus.

Desde la vuelta a los entrenamientos, la primera división alemana solo ha reportado tres positivos en el Colonia, con lo que el regreso de la liga no parece peligrar. De hecho, desde el Dortmund recuerdan que un positivo en un jugador no sería definitivo.

"Un positivo en un test no sería una catástrofe ya que tenemos las normas y recomendaciones con lo que hay que hacer", afirmó, al tiempo que valoró la importancia de volver a jugar para la economía de la liga y sus clubes. "Estamos aliviados y contentos de poder empezar la Bundesliga porque si no pudiera ser sería un grave problema no solo para el Dortmund, para toda la liga", apuntó.