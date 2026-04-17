Las dos jugadoras iraníes que solicitaron asilo en Australia agradecen el apoyo del Gobierno

Archivo - March 8, 2026, Gold Coast, Queensland, Australia: GOLD COAST, AUSTRALIA - MARCH 08 Fatemeh Pasandideh (10 IR Iran) in action during the warm-up routine during the Womens Asian Cup match between Islamic Republic of Iran and Philippines at the Gol - Europa Press/Contacto/Matthew Starling - Archivo

BERLÍN, 17 Abr. (dpa/EP) -

Las dos futbolistas de la selección femenina de Irán que solicitaron asilo en Australia, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, han agradecido al Gobierno federal y a quienes les han acogido el apoyo que han recibido.

"Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno australiano, y en particular al ministro del Interior, Tony Burke, por concedernos protección humanitaria y un refugio seguro en este hermoso país", afirmaron las dos jugadoras en un comunicado conjunto citado por la cadena australiana ABC este viernes.

"La compasión y el apoyo que se nos han mostrado durante este momento tan difícil nos han dado esperanza en un futuro en el que podamos vivir y competir con seguridad", añadieron.

Pasandideh y Ramezanisadeh formaban parte de la selección que compitió en la Copa de Asia femenina celebrada en Australia en el mes de marzo, mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques contra Irán.

Las jugadoras organizaron una protesta y no entonaron el himno nacional de su país antes del partido contra Corea del Sur, y existía preocupación por su seguridad al regresar a casa.

"Somos deportistas de élite, y nuestro sueño sigue siendo continuar nuestras carreras deportivas aquí en Australia. Sin embargo, aún no estamos preparadas para hablar públicamente sobre nuestras experiencias. Pedimos respetuosamente a los medios de comunicación privacidad y espacio en estos momentos. No haremos más comentarios ni concederemos entrevistas en un futuro inmediato", señalaron.

Ambas jugadoras fueron acogidas por el club de la A-League Brisbane Roar y están entrenando con la plantilla durante su estancia en Australia. En un principio, se concedieron visados humanitarios a siete miembros del equipo, incluida una asistente de la selección, pero cinco retiraron sus solicitudes de asilo y regresaron a Irán.