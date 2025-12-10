Dos partidos de sanción para Endrick, Carreras y Carvajal por "protestas" y "menosprecio" al árbitro

Real Madrid - RC Celta - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó este miércoles dos partidos de sanción para los jugadores del Real Madrid Endrick, Álvaro Carreras y Dani Carvajal, por sus "protestas" y "menosprecio" al árbitro el pasado domingo en el duelo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports contra el RC Celta.

La derrota (0-2) contra el equipo celeste sigue acarreando malas noticias para el conjunto blanco tres días después, con la resolución disciplinaria de un final caótico y de tarjetas. Quintero González expulsó en los últimos minutos a Carreras y también a Endrick, quien estaba en el banquillo, con roja directa.

El acta del colegiado del Comité Andaluz reflejó que Carreras le dijo "eres malísimo", y que el delantero brasileño se dirigió al cuarto árbitro "en voz en grito" y tuvo que "ser sujetado por el cuerpo técnico". El Comité de Disciplina anunció una sanción de dos partidos de suspensión para cada uno por "protestas" y "actitud de desconsideración y menosprecio" hacia los árbitros.

Por otro lado, el acta del partido del domingo también reflejó cómo el capitán del Madrid, Dani Carvajal, increpó al colegiado en el túnel de vestuarios y le dijo "el nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa". Por esto, el de Leganés tendrá también dos partidos de sanción, por "menosprecio o desconsideración".