Dos penalizaciones en las salidas alejan a los 'Gallos' de la Gran Final en esta temporada de SailGP

La flota del Rolex SailGP Championship 2025 en Abu Dabi. - SAILGP / FELIX DIEMER

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de España en el Rolex SailGP Championship, pilotado por Diego Botín, no ha obtenido recompensa pese a arriesgar carrera tras carrera en aguas del Golfo Pérsico, debido a dos penalizaciones en las salidas que han empañado su sábado durante el Gran Premio de Abu Dabi, duodécima y última cita de esta competición de vela.

Fue una jornada de muy poco viento, con solo tres deportistas dentro de cada catamarán F50 y donde ni británicos, ni 'kiwis', ni 'aussies' ni españoles rindieron al nivel de otros Grandes Premios. España, que podía haber sacado ventaja de esa situación, no fue capaz de rendir como el curso pasado en este mismo escenario a las puertas de la Gran Final.

Tras una mala salida en la primera manga, los 'Gallos' españoles se repusieron para iniciar bien las tres carreras posteriores. Fueron tan prematuros que dos de ellos acarrearon penalización, teniendo que dejar paso al resto de la flota. Aun así, España acabó la tercera carrera del día a tres puntos de la Australia de Tom Slingsby, avivando esperanzas.

Sin embargo, todo se vino abajo en la última manga. Al acabar este primer día en Abu Dabi, los 'Gallos' son últimos en la clasificación del Gran Premio, justo por detrás de los 'Bonds Flying Roos' australianos. Es combate nulo por ahora, ya que ninguno de los dos sumaría puntos en la general. La nota positiva para España es que todo está muy apretado.