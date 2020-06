Drew Bress se disculpa por sus comentarios sobre las protestas por George Floyd

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'quarterback' Drew Bress se disculpó este jueves por los comentarios que realizó sobre las protestas que se están sucediendo en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd a causa de la brutalidad policial.

"Nunca estaré de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos de América o nuestro país", señaló Brees, lo que despertó una ola de críticas, entre ellas las de la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James.

"¿Literalmente no entiendes por qué 'Kap' (Colin Kaepernick) se arrodilló? No tiene nada que ver con faltarle el respeto a Estados Unidos y a nuestros soldados (hombres y mujeres)", replicó el alero, mientras que muchos compañeros de la NFL también fueron muy críticos con las palabras del 'quarterback'.

Sin embargo, un día después, a través de 'Instagram', el mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans pidió perdón. "Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que hice daño con mis comentarios ayer. Tras hablar con algunos de vosotros, me rompe el corazón saber el dolor que he causado", confesó.

Brees aseguró que en "un intento por hablar sobre el respeto, la unidad y la solidaridad centrados en la bandera estadounidense y el himno nacional", hizo comentarios "insensibles que carecían de conciencia y de cualquier tipo de compasión o empatía" y que se han convertido en "divisivas e hirientes".

"Han engañado a la gente haciéndolas creer que de alguna manera soy un enemigo. Esto no podría estar más lejos de la verdad, y no es un reflejo exacto de mi corazón o mi carácter", expresó. "Apoyo a la comunidad negra en la lucha contra la injusticia racial sistémica y la brutalidad policial y apoyo la creación de un cambio de política real que haga la diferencia. Condeno los años de opresión que han tenido lugar en todas nuestras comunidades negras y que todavía existen hoy", añadió.

El 'quarterback' reconoció que ni él ni sus compatriotas han hecho "lo suficiente para luchar por esa igualdad o para comprender realmente las luchas y la difícil situación de la comunidad negra". "Reconozco que soy parte de la solución y que puedo ser un líder para la comunidad negra en este movimiento", admitió.

"Nunca sabré lo que es ser un hombre negro o criar niños negros en los Estados Unidos, pero trabajaré todos los días para ponerme en esos zapatos y luchar por lo que es correcto. SIEMPRE he sido un aliado, nunca un enemigo. Me enferma la forma en que se percibieron mis comentarios ayer, pero asumo toda la responsabilidad y las consecuencias. Reconozco que debería hablar menos y escuchar más ... y cuando la comunidad negra habla de su dolor, todos necesitamos escuchar. Por eso, lo siento mucho y les pido perdón", sentenció.