Dubai pone a prueba la reacción del Barça

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este jueves (18.00 horas) al Dubai Basketball en el Coca-Cola Arena, en la quinta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un duelo al que el equipo blaugrana llega tras vencer al Maccabi por 71-92 y lograr su tercera victoria consecutiva en Europa, donde los de Joan Peñarroya están mostrando su mejor versión y que necesitarán mantener en este choque frente al conjunto debutante en la competición.

Tras la dura derrota del pasado domingo frente al Hiopos Lleida en el Palau Blaugrana, el Barça necesitaba reaccionar en la pista del Maccabi, y lo hizo de forma clara y contundente. Desde el primer minuto el equipo 'culer' dominó el encuentro y arrasó al conjunto israelí, que no puso ninguna oposición y que rindió a un nivel muy por debajo de las expectativas.

Es por ello que este duelo frente al Dubai Basketball supondrá una prueba mayor para el Barça de cara a evaluar esta reacción. El conjunto debutante esta temporada en la Euroliga viene de lograr un triunfo de mucho peso en la pista del vigente campeón Fenerbahçe (69-93) y ha sumado dos victorias en sus cuatro primeros partidos en la máxima competición europea.

Con un equipo completamente nuevo por la entrada en la Euroliga, el técnico croata Jurica Golemac está haciendo un buen trabajo en este inicio de curso. Todo ello a pesar de no poder aún contar con el que está llamado a ser su máxima estrella Dzanan Musa. El exjugador del Real Madrid sufrió una lesión abdominal antes del Eurobasket y no podrá volver a verse las caras con el Barça.

La baja del escolta bosnio está dejando al pívot canadiense Mfiondu Kabengele como mayor referencia ofensiva. El norteamericano anotó 26 puntos en la victoria frente al Fenerbahçe y se presenta como la gran amenaza para el juego interior blaugrana, que podría volver a contar con el pívot Sayon Keita, quien hizo su debut en la Euroliga en el duelo frente al Maccabi.

Joan Peñarroya sorprendió a todos con la presencia del jugador de 17 años en el quinteto titular, que respondió con 4 puntos y 2 rebotes en 16 minutos. Este buen rendimiento seguramente le permita volver a entrar en la lista en detrimento de Youssoupha Fall que no he empezado a buen nivel este inicio de temporada.

Esta victoria contundente permitió al entrenador egarense dar menos minutos a los principales jugadores como Kevin Punter, Tornike Shengelia y Will Clyburn de cara a que estén más frescos para este duelo frente al Dubai Basketball, en el que el Barça buscará su cuarta victoria consecutiva en la Euroliga y acabar así la jornada en lo más alto de la clasificación.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BASKETBALL: Wright IV, Prepelic, Bacon, Kabengele y Petrusev -- posible quinteto titular--; Dangubic, Abass, Bertans, Anderson, Armstrong, Andjusic y Kamenjas.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Keita --posible quinteto inicial--; Brizuela, Marcos, Parra, Norris, Cale y Hernangómez y Vesely.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nikolic y Rossi.

--PABELLÓN: Coca-Cola Arena.

--HORA: 18.00/Movistar+.