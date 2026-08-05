Dusan Radosavljevic, nuevo jugador del San Pablo Burgos

El alero serbio Dusan Radosavljevic como nuevo fichaje del San Pablo Burgos - SAN PABLO BURGOS

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero serbio Dusan Radosavljevic fichó este miércoles por el San Pablo Burgos firmando por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, después de finalizar su etapa en el FMP SoccerBet serbio, según comunicó el club castellanoleonés.

Radosavljevic, de 24 años, formará parte del Recoletas Salud San Pablo Burgos para la temporada 2026-27, en la que también participará el estreno del conjunto español en la BKT EuroCup. "El alero de 2,01 metros atesora experiencia en competiciones Euroliga en categorías inferiores y destaca por su versatilidad para desempeñar su rol en cancha", expresó el comunicado.

El jugador ha disputado el grueso de su carrera deportiva en Serbia, su país natal, donde arrancó su trayectoria en la cantera de Estrella Roja, en el que defendió la elástica del equipo U19 hasta la temporada 2019-20.

En las campañas posteriores en Serbia, entre 2020 y 2024, Radosavljevic ha formado parte de las plantillas del Metalac, del Dynamic Balkan Bet, del Mladost MaxBet y del Spartak Office Shoes. En las últimas dos temporadas, ha competido en el FMP SoccerBet, promediando 9,8 puntos, 4,1 rebotes y 2,8 asistencias para 10,2 créditos de valoración en la ABA League.