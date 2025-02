DUX lanza junto a Visa una academia para jugadoras de esports: "Es nuestro momento"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El club de innovación deportiva DUX presentó este jueves, con el apoyo de VISA, la DUX Academy powered by Visa para seguir impulsando la igualdad y el talento femenino en los esports, destinada a chicas a partir de 16 años, con la exfutbolista y ahora profesional en videojuegos Olga García como referente y defensora de que ahora es el "momento" de las mujeres en la disciplina.

En un evento celebrado en las oficinas de DUX en Madrid, y con la presencia de García, el senior manager brand & sporsonship de Visa, Jesús Perales, y el director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), José María Moreno, DUX y la compañía avanzaron su nueva iniciativa para fomentar en las chicas de edades tempranas -a partir de 16 años- la profesionalización en esports.

"Es nuestro momento", sostuvo Olga García durante la mesa redonda 'Creando referentes y espacios para el talento femenino en los esports', para presentar la nueva DUX Academy powered by Visa, que abre sus inscripciones el próximo 19 de marzo.

La exjugadora de Barça, Atlético y Levante, entre otros, destacó la "sinergia" con Visa para "enlazar la parte profesional de fútbol con los esports". "Hemos impulsado mi presencia en competiciones. Estamos mucho mejor que el año pasado, y se ve en redes sociales. Ya no me hablan como Olga la 'caster', me hablan de tú a tú en relación al juego", relató.

"A nivel profesional solo hay una chica compitiendo de manera internacional. La semana pasada, me pasaron un mensaje de 'bien jugado, bro'. Ya no miran mi nombre online, a veces me vacilan, buscan el clip, el Tik Tok. Cuando les gano piensan que soy un chico, porque les he ganado. Queda mucho camino por recorrer, con iniciativas así vamos por ese camino. Abrir paso a nuevas generaciones es uno de los proyectos que más orgullo me genera", confesó.

Respecto al fútbol presencial, García celebró la "evolución" de los últimos años gracias a referentes como "Alexia Putellas o Salma Paralluelo", pese a que "antes los medios no apostaban por el fútbol". "Cada vez hay más interés. Eso también hace que niños y niñas me paren por la calle por un gol en la 'Queens League', por ejemplo", comentó.

Por su parte, Javier Perales resaltó que los valores de Visa y DUX son similares. ""La forma de trabajar ha sido agradable y los resultados, buenos", afirmó. "La idea era consolidar un proyecto. Seguimos trabajando en el fútbol femenino, patrocinando al DUX Logroño, y seguimos apoyando a Olga en los esports. La DUX Academy pretende que otras chicas quieran seguir los pasos de Olga y puedan cumplir sus sueños", explicó.

"Me alegro de que cada vez sea más común que cada vez jueguen más niñas al fútbol y a los esports. En el fútbol femenino, el apoyo ya viene de largo, estar ahí ayuda a derribar barreras y genera un efecto dominó en positivo, porque otras marcas empiezan a apoyar también. Más allá de invertir, la parte de mensaje a otras marcas es importante, que las niñas vean que pueden tener futuro en el ámbito presencial o virtual", agregó.

Por último, José María Moreno defendió que "el videojuego ya es una opción de ocio líder, de las más utilizadas en todo el mundo", apoyándose en datos. "En España hay más de 20 millones de videojugadores, y el 50% son mujeres. La mujer tiene cada vez más presencia en el mundo del videojuego", añadió.

"Siempre ha sido una industria abierta e inclusiva, pero tiene dos retos: aumentar la presencia de la mujer en estudios de desarrollo y la presencia de más mujeres jugadoras profesionales", advirtió. "Hay datos que dicen que la presencia de la mujer es todavía del 13%, otros hablan de entre el 1 y el 5 por ciento. Hay que impulsar la presencia de la mujer", reiteró.

Además, recordó que el papel de las marcas es crucial para el crecimiento de la mujer dentro de esta industria. "Con las marcas tiene que haber compromiso de todos los agentes de la industria para favorecer la integración de la mujer. Las compañías están cambiando el producto para que sea más del gusto de las mujeres", concluyó.