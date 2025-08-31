El DUX Logroño frena al Real Madrid y da la primera sorpresa de la Liga F

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El DUX Logroño dio la primera gran sorpresa de la Liga F Moeve al frenar al candidato Real Madrid y arañar un punto que pudo ser un botín al empatar a dos en Las Gaunas, mientras que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid comenzaron con goleadas ante el Alhama CF El Pozo (8-0) y el RCD Espanyol (0-5), respectivamente, en partido de la primera jornada del campeonato.

El conjunto riojano, recién ascendido y con una Isina estelar, tuvo en su mano celebrar su regreso a la élite con los tres puntos, pero se le escaparon dos en el último suspiro ante un rival que firmó un choque discreto y que ya inicia a remolque la batalla que quiere tener con el Barça.

El equipo que entrena Pau Quesada se adelantó en el marcador pese al mejor fútbol y oportunidades de las locales por medio de María Méndez. Sin embargo, su alegría no duró demasiado porque Isina demostró su talento con un golpeo lejano que sorprendió a una adelantada Merle Frohms, que poco después vio como el travesaño le salvaba antes del descanso de otro disparo lejano.

En la segunda mitad, el Real Madrid no logró mejorar demasiado y se vio contra las cuerdas cuando Isina ejecutó una falta con potencia y precisión por el palo de la portera alemana para hacer el 2-1 a falta de cuarto de hora. Pero cuando el DUX Logroño saboreaba la victoria, Signe Bruun apareció en el primer palo en el 93 para cabecear un saque de esquina y minimizar el daño.

En cambio, el FC Barcelona, actual campeón, no defraudó en su estreno y firmó su primera gran goleada de la temporada doméstico, un contundente 8-0 en el Johan Cruyff ante el otro recién ascendido a la Liga F, el Alhama CF El Pozo, que apenas resistió una decena de minutos el dominio blaugrana.

La noruega Caroline Graham Hansen fue la encargada de marcar el primer gol oficial del año a los cinco minutos y poco después Aitana Bonmatí dobló una ventaja que al descanso era de 4-0 tras los tantos de la polaca Ewa Pajor y de Ona Batlle. En la reanudación no varió mucho el guión, salvo el protagonismo de Claudia Pina, autora de un triplete, que junto a otro gol de la extremo nórdica, cerraron el marcador.

Tampoco falló el Atlético de Madrid, que dejó buenas sensaciones en su debut a domicilio, el aspecto donde más flojeó la pasada temporada. Las rojiblancas arrancaron bien y ganaron por un claro 0-5 al RCD Espanyol repartiendo bien sus goles (Jensen, Gaby García, Fiamma, Portales y Luany).

El Athletic Club, en cambio, comenzó con empate sin goles ante el Costa Adeje Tenerife, mientras que el equipo revelación el año pasado, el Granada CF se impuso con remontada por 1-2 al Levante UD gracias al doblete de Sonya Keefe. El Sevilla FC también ganó a domicilio, por 0-1, a la SD Eibar, con tanto de Rosa Márquez.

El resto de partidos se saldaron con empate, sin goles entre el Deportivo ABANCA y el FC Badalona Women, y a dos entre el Madrid CFF y la Real Sociedad, con las locales igualando en la segunda parte el doblete de la joven de 16 años Aiara Agirrezabala.