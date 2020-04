Dybala: "Le dije a Cristiano que en Argentina le odiamos un poco"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la Juventus Paulo Dybala desveló las primeras conversaciones con su compañero Cristiano Ronaldo, a quién le hizo llegar que en Argentina le "odian un poco" por su forma de ser, pero apuntó que al conocer al portugués se encontró "con otra cosa", al tiempo que reconoció estar "mejor" tras pasar el coronavirus.

"A nivel personal, me sorprendió para bien, yo no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él, incluso en la Champions anterior quedamos fuera contra Real Madrid con el penalti y hubo muchas discusiones, con él en la cancha. Había mucha expectativa, pero cuando vino nos encontramos con otra cosa", explicó el ariete, que desveló su trato con Cristiano.

"Como persona es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y fuera del vestuario, siempre dispuesto para hablar, que muchas veces no son así las figuras. A veces se lo ve como un tipo agrandado o canchero, y yo una vez me senté a hablar con él, y en un viaje le comenté: 'allá en Argentina un poco te odiamos por tu figura, tu forma de ser o caminar, pero me encontré con otra cosa', y él me dijo: 'Yo sé cómo soy, estoy acostumbrado a recibir críticas por eso', y ahí empecé a verlo de otra manera", añadió.

El atacante del conjunto italiano, uno los positivos por Covid-19, explicó su periodo de enfermedad y aislamiento. "Me siento bien, mucho mejor, estos días no tuve ningún síntoma, tampoco Oriana (Sabatini, su novia). Yo tuve algunos síntomas más fuertes, me quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos, notamos que algo no estaba funcionando bien", afirmó.

"Después que nos dijeron a través de los tests que habíamos dado positivos, ahí empezaron a llegar otros síntomas, como tener tos, cansancio, yo tenía mucho frío... era un poco convivir con eso, y no desesperarnos", añadió en una conversación en AFA Play, de la Asociación del Fútbol Argentino, que recoge el periódico La Nación.

Dybala, que lamentó eso sí la situación que se está viviendo en Italia, explicó que se mantiene en contacto con sus compañeros de la Juve a la espera de poder retomar la competición. "Nosotros todavía no sabemos qué va a pasar, si se va a jugar o no, si nos van a dar el título o no, que tampoco ahora es lo más importante. Tenemos un grupo de chat dentro del equipo, y siempre hablamos ahí", dijo.

Por ahí trataron la rebaja salarial que se anunció la pasada semana. "El otro día me llamó Chiellini y nos comentó que el club nos pedía una ayuda, porque ahora el club con esto que pasa tiene cero ingresos, y hace un par de años cotiza en bolsa, cambió su forma de trabajar. Entonces el capitán se comunicó con nosotros para ver una manera de ayudar, y firmaron un comunicado en el que acordamos brindar parte de nuestro contrato para ayudar", explicó.

Dybala habló de su papel con la selección argentina y aquella frase sobre su dificultad para convivir con Messi en el campo. "Yo creo que después de tanto tiempo a lo mejor lo podría haber dicho de otra manera, pero no hubo mala intención de mi parte y sí de la gente que lo quiso ver de otra manera. Lo hablé incluso con Leo, y lo que quise decir es que es normal que muchas veces nos encontremos en una misma posición, porque yo jugué cinco años en esa posición en la que él estuvo quince años en Barcelona", explicó.

"Me hubiese gustado que fuera de otra manera en cuanto a logros. Me hubiera gustado poder dar más (a Argentina), hacer más goles, dar más asistencias, conseguir mejores resultados. Creo que en Juventus pude hacer mi carrera, pude hacer lo que siempre quise y en la selección no me pude desarrollar de esa manera, no pude jugar los minutos que quería en el Mundial o en la Copa América", finalizó.