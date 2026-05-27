AMP. Jefferson Pérez ya está en Madrid para su homenaje este domingo en el V GPI Madrid Marcha

El ex campeón olímpico de marcha Jefferson Pérez ya está en Madrid para su homenaje este domingo en el V GPI Madrid Marcha. - GPI MADRID MARCHA

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ex marchador ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta'96 y subcampeón en Pekín 2008, ya está en Madrid, donde el próximo domingo (Teledeporte/RTVE Play) será homenajeado en la quinta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, la prueba en la que participarán atletas de 18 países de Europa, América, Asia y África en un circuito por la Gran Vía madrileña.

La prueba madrileña, integrada en el circuito internacional Gold del World Athletics Race Walking Tour, consolida a Madrid como una de las grandes capitales mundiales de la marcha. El campeón olímpico en Atlanta 1996 y triple campeón del mundo representa no solo la excelencia deportiva sino también una referencia humana y social para millones de aficionados latinoamericanos y, especialmente, para la comunidad ecuatoriana residente en España.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid viven más de 140.000 ecuatorianos. Por este motivo, la organización quiere convertir la jornada de este 31 de mayo en una fiesta del orgullo deportivo ecuatoriano y latinoamericano en pleno centro de Madrid.

Más allá del homenaje a Pérez, el cartel deportivo americano tendrá un enorme nivel competitivo. Ecuador contará también con la presencia de Paula Torres, Magaly Bonilla, David Hurtado y Jordy Jiménez Arrobo, mientras que Perú estará representado por Evelyn Inga.

México volverá a presentar uno de los bloques más numerosos y potentes de la competición, tanto en categoría masculina como femenina, con atletas como Sofía Ramos, Valeria Ortuño, Alejha González, Ximena Serrano, Valeria Flores, Noel Alí Chama, Isaac Palma, Ever Palma y César Córdoba.

Colombia acudirá igualmente con representantes destacados como Laura Cristina Chalá Mojica, Ruby Dayanna Segura García, Miguel Arcángel Peña León y César Herrera. Brasil estará representado por Viviane Lyra y Caio Bonfim, uno de los grandes referentes mundiales de la disciplina.

PÉREZ: "EL CARIÑO ES ETERNO"

Jefferson Pérez ha llegado este miércoles a Madrid para incorporarse a los actos oficiales organizados con motivo de la V edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha. Considerado una de las mayores leyendas de la historia de la marcha atlética, Pérez permanecerá varios días en la capital española participando en encuentros institucionales, acciones con medios de comunicación y diferentes actividades vinculadas al homenaje que recibirá por parte de la organización.

"La última vez que estuve fue por estudios. Ahora regresar y encontrarme con los migrantes, nuestros héroes, pues son los que han hecho grande la economía de nuestro país", ha señalado en declaraciones a Europa Press Pérez, para el que este regreso a la capital española tiene un significado muy especial y muy distinto al de sus anteriores visitas.

Desde el momento de su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Pérez pudo comprobar el enorme afecto que le profesa la comunidad ecuatoriana residente en España. "Llegar a Barajas y que la gente se acerque después de tanto tiempo con cariño y estima ... es un gran honor, una sensación inenarrable", aseguró el exatleta.

La visita de Jefferson Pérez coincide con su participación en un evento organizado por Madrid Marcha, evento de referencia en la especialidad de marcha atlética a nivel mundial. Para el campeón, la experiencia ha sido única.

"Encontrarme de nuevo aquí, en un evento como Madrid Marcha, un referente, es un cúmulo de sensaciones indescriptibles. Creo que las medallas fueron pasajeras, pero el cariño eterno", resumió Pérez acerca de una filosofía de vida que trasciende el deporte.

Este viernes Pérez estará presente en la presentación oficial de la V edición de Madrid Marcha, donde será nombrado Embajador de la prueba para América Latina, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y a lo que representa para el atletismo iberoamericano y para la comunidad ecuatoriana residente en España.

El domingo en la Gran Vía madrileña y en los momentos previos al inicio de la prueba absoluta, Jefferson Pérez recibirá la distinción acreditativa de su condición de Embajador de Madrid Marcha para América Latina y participará en el tradicional acto de corte de cinta y pistoletazo de salida de la competición.