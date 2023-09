Ecuador apuesta por la inversión privada en el deporte para "transformar vidas"

Con motivo del Hub Internacional de Negocios Madrid Platform 2023, Sebastián Palacios, ministro de Deportes de Ecuador, concedió una entrevista a Europa Press en la que abordó cuestiones como la importancia de la inversión privada en el mundo del Deporte, el desarrollo de proyectos sociodeportivos en América Latina o la relevancia de las figuras deportivas en el crecimiento de un país.



Madrid. 22 de septiembre, 22 Sep. (EUROPA PRESS)

Entre el pasado miércoles 20 de septiembre y el viernes 22 se ha celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid la edición 2023 de Madrid Platform, un congreso para empresas y organizaciones de diversos sectores económicos. Aprovechando su presencia al foro 'Mecenazgo deportivo e incentivos fiscales para tu responsabilidad social corporativa', Sebastián Palacios -el ministro de Deportes de Ecuador- habló con Europa Press.

INVERSIÓN PRIVADA SOBRE LA PÚBLICA

Palacios destacó que la inversión privada es "absolutamente importante" y que las empresas y la sociedad en general tienen el deber de contribuir al desarrollo del deporte en su respectivo país "por responsabilidad", explicando que "cuando un deportista gana una medalla, no solo lo celebra el gobierno, no solo lo celebran los funcionarios públicos, lo celebramos todos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de incidir económicamente en que haya más deportistas, en que se ganen más medallas y también en que el deporte llegue a los distintos sectores del país para enseñar valores".

El ministro aplaudió la acción en España de organizaciones que atraen a empresas al mundo deportivo, y puso de ejemplo a la Fundación Deporte Joven. Además, se enorgulleció de que Ecuador esté llevando a cabo el mismo método para acercar a las empresas a proyectos deportivos: "definitivamente ese es el camino, esa esa ha sido la ruta que ha funcionado en Ecuador para que más empresas inviertan en el deporte, para que más deportistas reciban auspicios y para que dejemos de una vez por todas esa dependencia en el deporte de la inversión pública y empecemos a mirar con muy buenos ojos la inversión privada".

Para Palacios, otro aspecto positivo del capital particular es que "viene acompaño de responsabilidad social y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ya que, según él, esos también son fines y objetivos que buscan las empresas, más allá del ser rentables.

De cara a fomentar la participación privada en el deporte, el titular de la cartera de Deportes considera importante que exista la figura de un ministerio de Deportes, justificando que "el estatus que tenga una institución definitivamente le da un nivel en cuanto a las cantidades que recibe y a la estructura del equipo de trabajo que saca el trabajo adelante". Sin embargo, pone el foco en "cumplir los objetivos" y en conseguir que en los países exista la visión de que el deporte es "una herramienta de Desarrollo Social", más allá de que la institución responsable de ello sea un ministerio o un órgano de menor relevancia, como un Secretaría de Estado.

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE

Por otro lado, para Palacios el deporte enseña "valores que sirven dentro y fuera de la cancha y que transforman vidas, transforman barrios y pueden transformar un país". Para él, "el deporte es la mejor escuela de principios para la vida".

En este punto, afirma que "los deportistas son nuestros mejores referentes", y pone ejemplos: "Niñas que hoy ven a nuestra medallista olímpica Naisi Dajomes como su ejemplo a seguir, o poder tener a un Moisés Caicedo o, en etapas anteriores, a un Enner Valencia jugando en el mejor fútbol del mundo, nos hace entender como ecuatorianos que estamos para cosas grandes, que ya no nos conformamos con jugar en cualquier equipo; estamos para ganar". Así, valora muy positivamente dichos ejemplos "para nuestros niños" y confía en que todo ello hace a Ecuador "crecer como país".

A ello, le suma el esfuerzo del país en la Igualdad a través del fútbol femenino, que para el ministro está creciendo "a pasos agigantados". Explica que "aún no se logra llegar a igualar quizás la condición más importante, que es la del suelo, pero hay una Superliga femenina. Antes las mujeres tenían que viajar en bus a sus campeonatos, ahora viajan en las mismas condiciones que los hombres, en avión; si antes tenían que usar uniformes de hombre, ahora tienen un uniforme a medida. Y esto ha pasado en los últimos 5 o 6 años".

También destaca el protocolo que han firmado "todas las instituciones deportivas de Ecuador" y que pone el foco en la prevención de situaciones discriminatorias o abusos: "Enseña a una niña a hacer frente a un caso de violencia, antes no sabía cómo actuar, ahora tiene una guía de cómo actuar, y por supuesto es una guía para las autoridades también de cómo hacer que ese caso no quede en la impunidad". El protocolo es de "obligado cumplimiento" y en caso contrario "no se recibe recursos del Estado". Para el político, la medida "está dando buenos resultados".

EL DEPORTE EN AMÉRICA LATINA

Palacios, además de ministro de Ecuador, preside el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), un órgano que busca enseñar que el deporte no se hace "para lograr una medalla, porque de 1 millón llega uno", sino por "los valores que enseña y que generan un impacto positivo".

Mantienen relaciones "con la nación alemana, la CAF, UNESCO o el Consejo Superior de Deportes español" para que "el Consejo sea más fuerte".

Su gran objetivo actualmente es sacar adelante "indicadores comunes que midan el impacto que tiene el deporte en la vida de la gente, en el turismo, en la economía y en la salud". Todo porque "hoy no hay datos en Latinamérica. El CID los está desarrollando por medio de indicadores que van a hacer que año y medio ya los países pilotos los países pilotos tengan datos". Gracias a ellos, asegura Palacios que "vamos a dar un salto exponencial hacia más inversión, hacia más interés tanto privado como público, y hacia más vidas transformadas".

Durante la pasada semana, el CID ha firmado un acuerdo con La Liga española de fútbol. El presidente de la organización iberoamericana confirma que todo se da porque LaLiga ha elaborado "un gran proyecto de transformación enfocado en valores y en erradicar problemas sociales que lamentablemente se evidencian a través del fútbol". A partir de ahora, "esa campaña se va a replicar en los diferentes países de Iberoamérica a través del Consejo Iberoamericano".

El ministro ecuatoriano y presidente del CID anuncia que la relación con LaLiga será más fructífera, puesto que "estamos pensando en organizar un foro de mujer y deporte acá mismo en Madrid" y afirma que "vendrán muchos más convenios y muchos más acuerdos y ustedes verán al CID trabajar cada vez de forma más activa".