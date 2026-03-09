Eddie Howe: "El del Barça es uno de los partidos más importantes de nuestra historia reciente"

Archivo - Eddie HOWE of Newcastle during the Newcastle United Media Day ahead of the UEFA Champions League, League phase, MD8 football match between Paris Saint-Germain and Newcastle United on 27 January 2026 at Parc des Princes stadium in Paris, France - - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha asegurado que el partido de este martes ante el FC Barcelona, correspondiente a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, es "uno de los partidos más importantes" de la "historia reciente" del club, y ha afirmado que es clave tener "un inicio fuerte" ante los de Hansi Flick.

"Es uno de los partidos más importantes de nuestra historia reciente, para mí lo es, y esa es precisamente la mentalidad que se necesita. Hay que estar a la altura de las circunstancias y aceptar la magnitud del partido. Estas son cosas que nos han ayudado esta temporada, y esperamos que vuelva a suceder", declaró en rueda de prensa.

Además, aseguró que deben ser "fuertes mentalmente" para estar a la altura de este partido. "El primer tiempo es un buen único para anotar y debemos sacar fuerzas de donde sea para aprovechar la ventaja. En otros partidos nos hemos venido abajo en la segunda parte y los momentos de pánico nos han pasado factura. Un comienzo fuerte es muy importante", reiteró.

También calificó a Lamine Yamal como un jugador "de otro nivel". "Me impresiona cómo juega, frenarlo será una tarea de toda la defensa. pero la defensa debe estar muy atenta para frenarle", dijo. "Es innegable que jugamos contra un muy buen equipo. Están muy bien entrenados, y tras haberlos analizado, puedo decir que son un equipo de primera", manifestó.

Sobre el estado del defensa Tino Livramento, explicó que estará en la convocatoria. "Probablemente no ha entrenado lo suficiente como para estar 100% seguro de que está en su mejor momento físico, especialmente para un partido tan importante, para ser titular. Pero está en la convocatoria y cualquiera de los jugadores tiene posibilidades de jugar. Está de buen ánimo y en un buen momento. Es un jugador fundamental para nosotros y es fantástico tenerlo de vuelta", apuntó.