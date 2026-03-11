Eddie Howe: "El empate del Barça es un golpe muy duro para nosotros"

10 March 2026, United Kingdom, Newcastle: Newcastle United manager Eddie Howe is pictured during UEFA Champions League round of sixteen first leg soccer match between Newcastle United and Barcelona at St James' Park. Photo: Steve Welsh/PA Wire/dpa - Steve Welsh/PA Wire/dpa

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha lamentado el empate (1-1) del FC Barcelona en los minutos finales del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en St James' Park y aseguró que el desenlace fue difícil de aceptar tras el buen rendimiento de su equipo.

"El empate fue un golpe muy duro para nosotros. Sabíamos que quedaba muy poco tiempo y que teníamos que defender un último ataque, pero no lo hicimos", explicó el técnico inglés, que calificó la acción final como un castigo inesperado para su equipo. "No podemos cambiarlo ahora, solo centrarnos en el futuro y en todo lo positivo que hicimos hoy", añadió.

Howe defendió que el Newcastle había firmado un partido muy completo y que durante muchos tramos logró neutralizar al conjunto azulgrana. "Creo que jugamos muy bien y que durante gran parte del tiempo los mantuvimos a raya. No hubo demasiadas ocasiones y pensábamos que habíamos hecho lo suficiente", afirmó.

El técnico de las 'Urracas' destacó además la mentalidad defensiva de sus jugadores y el nivel mostrado en el juego colectivo. "La mentalidad para defender nuestra portería fue muy buena. Creo que neutralizamos muchas de sus fortalezas y también atacamos bastante bien, así que estuvimos bien con el balón", valoró. "Para mí fue una de nuestras mejores actuaciones de la temporada", añadió.

Pese al empate, Howe pidió a su equipo mantener la confianza de cara al partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. "Tenemos que creer. Será un partido completamente diferente, con circunstancias distintas, pero esta noche hemos demostrado que podemos causarles problemas", aseguró.

El entrenador del Newcastle recordó además que su equipo ya había competido bien ante el Barça en su anterior enfrentamiento de esta Liga de Campeones, pese al 1-2. "Aquel día también perdimos por un margen muy estrecho y hicimos muchas cosas buenas, parecido a hoy. Es un paso adelante", concluyó.