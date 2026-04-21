Eder Sarabia: "El Atlético va a sacar un equipazo, pero estamos centrados en nosotros"

Archivo - Eder Sarabia head coach of Elche CF looks on during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Elche CF at San Mames on February 20, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

El entrenador del Elche aboga por dar su "mejor versión" frente a uno de los "mejores equipos del mundo"

ELCHE (ALICANTE), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, afirmó que el Atlético de Madrid "va a sacar un equipazo" este miércoles (19:00 horas) en el partido de la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports, que se disputa en el Martínez Valero, pese a las bajas y que pueda estar pensando en las semifinales de la Liga de Campeones, y abogó por que los franjiverde den su "mejor versión" para lograr el objetivo de la permanencia.

"El Atlético está haciendo una gran temporada, por eso han podido jugar una final y están en la 'Champions' y en la Liga ahí arriba. Nosotros estamos centrados en nosotros, aunque es verdad que entendemos que puede haber cambios porque tienen algunos lesionados y los jóvenes que vengan con un hambre y con unas ganas especiales. Van a sacar un equipazo seguro porque son el Atlético Madrid y tienen una plantilla espectacular", comentó en rueda de prensa.

A juicio de Eder Sarabia, el Elche está "jugando muy bien" las 'finales' por la permanencia y destacó las dos victorias logradas contra el Real Mallorca y Valencia en el Martínez Valero. "En Vallecas creo que estábamos haciendo un gran partido y al final acabamos compitiendo bien con uno menos. El equipo transmite buenas sensaciones y está claro que en casa todavía somos mucho más fuertes. Queremos demostrar desde el principio lo que hay en juego y que podamos conectar enseguida con la afición, que también tiene muchísimas ganas de este partido", indicó.

Acerca de las bajas, Sarabia sólo confirmó la de Adam Boayar, pues los 'tocados' Grady Diangana, Marc Aguado y Yago Santiago van a entrenar este martes para preparar el partido contra el reciente subcampeón de Copa, y aseguró que no ha hablado con exfranjiverde Rodrigo Mendoza.

"No, no he hablado con él. Sí que es verdad que me habría gustado mandarle el mensaje de felicitación si hubiesen quedado campeones (de la Copa del Rey) porque es un chaval al que tenemos un especial cariño. Espero que siga progresando, consiguiendo éxitos y creciendo. Entiendo que para él es un día especial, sin ninguna duda, y creo que también el estadio le va a reconocer. Mañana espero que no tenga su mejor día, pero que luego le vaya lo mejor posible", manifestó.

A pesar de la cercanía del próximo encuentro contra el Oviedo, Sarabia argumentó que en otro momento del curso sí que lo habría planificado con antelación, pero que hace tiempo que cambió esa idea.

"No estamos pensando en el Oviedo sino en el Atlético y, a partir de ahí, lo que mañana necesitemos de inicio, el descanso y las alternativas ya será otra historia", señaló.

Para el técnico del conjunto ilicitano, el hecho de que haya muchos equipos españoles que han estado disputando competiciones europeas como el propio Atlético en la 'Champions', el Rayo Vallecano, semifinalista de la Conference League, y el Celta y Betis, eliminados de la Liga Europa, "puede condicionar un poco el final de la competición".

"Son circunstancias que pueden interferir, pero también son jugadores profesionales que deben estar preparados para este tipo de calendarios. Es el calendario que es, no sé si este partido es más fácil o menos, pero dependerá de lo que hagamos nosotros. Si salimos con esa energía, agresividad, intensidad y valentía lo podremos tener un poco más cerca", esgrimió.

Sobre el estado anímico del Atlético tras perder la final de la Copa contra la Real Sociedad, se cuestionó si es mejor que vengan bajos de moral por haberla perdido o de dos o tres días de celebración como el equipo donostiarra. "Nunca sabes. Por eso digo que estamos centrados en nosotros y el equipo que va a sacar el Atlético de Madrid es un equipazo. Lo probable es que vaya a jugar Griezmann, Julián igual no está, pero si no juega Lookman, pues están Baena, Almada, Nico ... ¿Cuántos millones han costado todos esos jugadores?", subrayó.

En este sentido, recalcó que el Elche es el que debe dar su "mejor versión" y no preocuparse demasiado del rival, teniendo en cuenta que el Atlético "es uno de los mejores equipos del mundo y con uno de los mejores entrenadores del mundo".

"Por eso están jugando las semifinales de la Champions League. Va a ser un partido muy duro, vamos a necesitar nuestra mejor versión y la afición empujando porque volveremos otra vez a tener un partido de exigencia máxima hasta el último minuto", pronosticó.

Por otro lado, solicitó que los árbitros no sean protagonistas en este tramo final del curso. "Nosotros también tenemos que favorecer porque cuanta más tensión y más hay en juego te dan más ganas de buscar los atajos. Lo que hace el árbitro tiene que estar favorecido por un comportamiento deportivo. No todo vale para ganar. La verdad es que no pienso mucho en eso, me centro en lo nuestro, pero sí que es verdad que un árbitro puede ser muy determinante", advirtió.