Edgar Canet: "Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una"

January 5, 2026, Al-Ula, Saudi Arabia: CANET Edgar (esp), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, portrait during the Stage 2 of the Dakar 2026, on January 5, 2026 between Yanbu and Al-Ula, Saudi Arabia - Europa Press/Contacto/Julien Delfosse

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Edgar Canet (KTM) se mostró satisfecho con su segunda posición de este lunes en la segunda etapa en motos del Rally Dakar 2026, una jornada de complicada navegación y donde sufrió un pequeño accidente al chocar con una piedra.

"Cuando abres pista, no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una. Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos camellos, pero por lo demás, todo bien. Daniel ha realizado un gran trabajo abriendo pista más o menos durante la mitad de la jornada", recalcó Canet en declaraciones facilitadas por KH-7, uno de sus patrocinadores.

El catalán reconoció que "la navegación era difícil". "Hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista, pero no hemos perdido mucho tiempo y en hemos podido controlar a nuestros rivales", subrayó el piloto de KTM.

"Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna y, como no hay enlace, vamos a poder ir a descansar directamente en el vivac", celebró Canet, que está segundo en la general a medio minuto de su compañero Daniel Sanders.

Por su parte, Tosha Schareina (Honda), que concluyó quinto en la etapa y está cuarto en la general, acabó satisfecho tras una jornada "larguísima". "Fueron 400 kms, con muchísimas piedras al principio y al final, también algunas dunas al final", advirtió al micrófono de la organización.

"Y sí, estaba un poco perdido porque no tenía a nadie delante ni detrás, así que intenté encontrar mi ritmo. Creo que estamos bien posicionados para el martes y empezar otro largo día. Esto es solo el principio", sentenció el valenciano.