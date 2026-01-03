Edgar Canet se impone en el prólogo de motos y es líder del Dakar

Archivo - 73 CANET Edgar (ESP), Red Bull KTM Factory Racing, KTM 450 Rally Factory, FIM W2RC, Rally2 Junior, action during the Stage 4 of the Rallye du Maroc 2025, 5th round of the 2025 WR2C on October 16, 2025 around Erfoud, Morocco - Photo Julien Delfos - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Edgar Canet (Red Bull) se ha convertido en el primer líder de la categoría de motos del Rally Dakar 2026 después de imponerse este sábado en el prólogo de la carrera, de 22 kilómetros y con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí).

El catalán, de 20 años y que participa en su segundo Dakar, superó a todos los favoritos de la categoría de Rally GP -la máxima en motos- para sellar su primera victoria en el 'raid'. Así, doblegó por tres segundos al vigente campeón y compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Daniel Sanders.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) completó el podio del día, a cinco segundos del ganador, mientras que el argentino Luciano Benavides (Red Bull), a 11 segundos, y el botsuano Ross Branch (Hero), a 16, completaron el 'Top 5'. El español Tosha Schareina (Honda) concluyó séptimo a 23 segundos.

De esta manera, Canet se convierte en el decimocuarto piloto español en imponerse en motos el Dakar, tras Joan Barreda (29), Jordi Arcarons (27), Marc Coma (24), Nani Roma (13), Isidre Esteve (8), Carlos Mas (6), Óscar Gallardo (4), Juan Pedrero (2), Carlos Sotelo (2), Josep Lluis Steuri (2), Tosha Schareina (2), Jordi Viladoms (2) y Lorenzo Santolino (1).