Edgar Canet: "No lo podría haber hecho mejor"

CANET Edgar (esp), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, portrait during the Administrative and Technical Scrutineering of the Dakar 2026, from January 1 to 2, 2026 in Yanbu, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Edgar Canet (Red Bull), que este sábado se ha convertido en el primer líder de la categoría de motos del Rally Dakar 2026 al imponerse en el prólogo de la carrera, ha asegurado que ha conseguido hacerlo lo "mejor" posible y que ha terminado el día con "muy buenas sensaciones".

"De momento ya hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones. Me he podido anticipar a los peligros leyendo el 'roadbook' al 100%; eso significa que tengo buena seguridad encima de la moto", señaló en declaraciones a los medios tras su llegada a meta después de 22 kilómetros de especial, con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí).

El catalán, de 20 años y que participa en su segundo Dakar, superó por tres segundos al vigente campeón y compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Daniel Sanders, y por cinco al estadounidense Ricky Brabec (Honda).

"Ha salido un buen tiempo, no sé ahora qué harán los rivales, pero de momento estoy muy contento con mi ritmo. Creo que no lo podría haber hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally y estoy muy contento", finalizó.