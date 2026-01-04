Edgar Canet: "Sigo soñando"

73 CANET Edgar (esp), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Prologue of the Dakar 2026, on January 3, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Edgar Canet (Red Bull) ha asegurado que sigue "soñando" tras retener este domingo el liderato de la categoría de motos del Rally Dakar 2026, después de adjudicarse el prólogo y la primera etapa, aunque ha advertido de que la carrera "aún es larga" y debe "mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario".

"La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally. Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario. Quisiera dar las gracias a todas las personas que me enviaron mensajes ayer. Sigo soñando", señaló en declaraciones a los medios tras la etapa, de 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí).

El catalán, de 20 años, se aprovechó de una sanción al botsuano Ross Branch (Hero), que había logrado el mejor tiempo, por exceso de velocidad, lo que le permitió convertirse en el primer motorista español desde Marc Coma en ser líder de la categoría de las dos ruedas durante dos jornadas seguidas.

"Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto", concluyó.