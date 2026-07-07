Edin Terzic, presentado como entrenador del Athletic: "Quiero sentir San Mamés y su pasión"

El nuevo entrenador del Athletic, Edin Terzic, en su presentación junto al director de fútbol del Athletic, Mikel González, y el presidente del Athletic, Jon Uriarte. - ATHLETIC CLUB

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, ha comentado este martes que en su etapa al frente del club rojiblanco quiere "sentir San Mamés" y "la pasión" que muestra por el club y el equipo y ha pedido a la afición que "sean positivos" porque ellos van a intentar poner "todo el esfuerzo para que sean felices".

"Pido a la afición que sean positivos. No creo que tenga que pedirles que apoyen al equipo, porque esto es algo que forma parte de esta identidad. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y vamos a poner todo el esfuerzo para que sean felices. Quiero sentir San Mamés y esta pasión que muestran por el club y el equipo", afirmó el técnico alemán durante la rueda de prensa en su presentación.

Terzic confesó que ser un club de cantera es "una de las razones principales" por las que ha fichado por el Athletic. "Tiene una identidad única y a muchísimos clubes les encantaría ser como éste, pero no pueden porque no es una decisión que se hizo hace 5 años, es una decisión que fue construida durante más de un siglo. Me encanta trabajar con jugadores jóvenes", añadió.

El extécnico del Dortmund explicó que tuvo "algunas ofertas en los últimos dos años", pero que cuando se puso en contacto con él el Athletic y profundizó en el club y su historia e identidad tuvo claro que quería "formar parte de todo esto". "Desde el principio pensé que este podría ser el lugar adecuado para mí. Ahora, tengo que asumir la responsabilidad. Tengo mucha ilusión de empezar a jugar aquí en este maravilloso estadio", añadió.

El de Menden confesó haber visto todos los partidos de la temporada anterior y que tiene "algunas ideas" que quiere que haga el equipo en el campo. "No hay garantías de entrar en Europa porque muchos equipos compiten para estos puestos en la liga. Podemos ver la televisión el martes, miércoles y jueves cuando otros equipos juegan en Europa, o podemos utilizar estos tres días para entrenar y que esto suceda de nuevo el año que viene. Tenemos bastante talento para ganar muchísimos partidos", subrayó.

"Tengo una idea clara de cómo quiero que juegue el equipo. Pero, este club único y especial significa mucho a la gente. Lo más importante es proteger esta pasión, esta identidad que tenemos en todas partes. Quiero que estén felices cuando entren en el estadio y cuando se marchen también, y no puedan esperar y tener ganas de volver otra vez, y esto es lo más importante para mí", dijo sobre su propuesta futbolística.

Además, profundizó apuntando que necesitan el fútbol de defensa y de ataque. "Si hablo de ataque, hablo del talento. En el ataque yo quiero que los jugadores muestren su talento. En la defensa es diferente. Es muy sencillo, yo quiero que sean muy optimistas en el ataque y muy pesimistas en la defensa", recalcó.

Sobre Nico Williams, expresó que está en contacto con él. "Ha tenido un tiempo muy difícil. Antes de ir al Mundial él pensaba que quizás sería diferente cuando, pero la situación es la que es. No va a recibir mucha acción en la Copa del Mundo, pero la acción más importante es la que le está esperando aquí. Vamos a construir un trabajo físico con él para prepararle para esta temporada que nos queda por delante", señaló.

Por último, tuvo palabras de elogio para Óscar De Marcos, que formará parte de su cuerpo técnico: "Descubrí cuán importante era para este club y dije a Mikel González que tenía que conocerle. Le conocí y charlamos. Es muy importante para mí porque cada vez que la gente describía lo importante que es para este club y lo que es importante que es para la afición y la ciudad... básicamente escriben los valores de Óscar de Marcos".