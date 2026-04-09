Edna Imade se define como "jugadora más de área y delantera tanque"

Archivo - Edna Imade of Spain celebrates a goal during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Castalia on March 03, 2026, in Castellon, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Edna Imade, delantera del FC Bayern Múnich, se define como "jugadora más de área y delantera tanque", a escasos días de la visita que hará la selección nacional a Wembley para enfrentarse a una selección inglesa que a su juicio tiene "calidad", ya que en sus filas cuenta con gente "de nivel mundial".

"Jugar con las mejoras jugadoras del mundo hace todo más fácil. Además, a diferencia que en el Bayern, todas hablamos castellano y la comunicación es mucho más sencilla. Yo me considero una jugadora que quizás tiene unas características diferentes a lo habitual a la selección. Jugadora más de área y delantera tanque, pero está bien tener diferentes perfiles para el equipo. Yo voy a dar lo mejor de mí para el equipo", ha declarado Imade a los medios oficiales de la FIFA.

"Han sido unos meses de muchos cambios. Hace menos de un año estaba en Granada y ahora estoy en Alemania, jugando la Champions League ante jugadoras de élite y compartiendo el vestuario de la selección española con las que son para mí las mejores jugadoras del mundo. Han sido meses de muchos cambios y de adaptarme a todo", ha admitido en su entrevista.

Luego ha destacado el buen inicio de la 'Roja' en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de 2027: "Sabíamos que era muy importante sacar esos seis puntos de cara a la clasificación directa para 2027. Acabé muy contenta por eso, pero también por mis goles. Era la primera vez que jugaba 'minutos reales' y marcar ya en el debut fue una alegría y satisfacción enorme. Encima de cabeza, que es algo que últimamente se me está dando muy bien. Todo lo que sea ayudar al equipo es perfecto".

En ese contexto, en breve España jugará en Wembley e Imade ha avisado de "la calidad que tiene Inglaterra", añadiendo que "sus jugadoras son también de nivel mundial". "Nos van a poner el partido muy difícil, intentarán hacernos el máximo daño posible y nosotras tenemos que estar preparadas para afrontar eso y atacar sus debilidades", ha recalcado.

"Va a ser un sueño jugar en Wembley. Otro sueño cumplido. Ellas tienen el factor campo a favor y su afición apretará, pero tenemos que hacer nuestro juego, adaptarnos a cada momento del partido y poder llevarnos los tres puntos", ha dicho la exdelantera de la real Sociedad.

"Nunca se me habría pasado por la cabeza el poder estar jugando con la selección española y en una Copa Mundial con y ante las mejores jugadoras del mundo... ¡Jamás, jamás! Haberlo conseguido me llena de orgullo y me hace decir que quiero ir a por más. Si llegamos y voy convocada al Mundial voy a dar lo mejor de mí para tratar de conquistarlo", ha asegurado Imade durante su entrevista.

Por último, ha reflexionado sobre sus orígenes complicados. "Mi familia lo es todo para mí. Es la motivación para seguir adelante. Todo lo que hago es por ellos. Quiero que su felicidad sea por mi culpa. Cuando yo les regalo algo a ellos y me dan las gracias es lo que más satisfacción me produce, más que comprar cosas para mí. Lo valoro mucho y estoy muy agradecida por todo lo que tenemos en la vida", ha zanjado.