Edna Imade, gran novedad en la lista para la final de la Liga de Naciones

La delantera Edna Imade antes de un partido con la Real Sociedad en la Liga F Moeve 25-26 - LIGA F

LAS ROZAS (MADRID), 21 (EUROPA PRESS)

La delantera nacionalizada Edna Imade, de la Real Sociedad, es la gran novedad en la lista de 25 convocadas de la seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, para la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania.

La jugadora se estrena en una convocatoria con la Absoluta después de tener un buen arranque goleador en la temporada 25-26 de la Liga F Moeve anotando siete goles con el conjunto realista, al que llegó este pasado verano procedente del Granada CF donde ya brilló e hizo sonar con fuerza su nombre para el futuro.

Además, Sonia Bermúdez recupera para esta lista a la lateral izquierdo Leila Ouahabi, del Manchester City, que no estuvo en la anterior y ocupa el hueco de Lucía Corrales, mientras que también vuelven de forma directa Athenea del Castillo y Alba Redondo, del Real Madrid, que fueron citadas en la primera convocatoria de la madrileña por las bajas por lesión de Salma Paralluelo y Esther González, respectivamente. Jenni Hermoso, pese a que tiene que jugar el lunes la vuelta de la final de la Liga Mexicana con Tigres, se mantiene entre las elegidas por la seleccionadora.

España afrontará su segunda final consecutiva de la Liga de Naciones, torneo del que es vigente campeona tras alzar el título en febrero en La Cartuja de Sevilla tras ganar a Francia. El combinado nacional llega además como número 1 del ranking FIFA y con la posibilidad de revalidar el título.

La final se disputará a doble partido frente a Alemania, con la ida el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern (20.30 horas) y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (18.30 horas). La selección se concentrará el lunes 24 de noviembre, día en el que entrenará a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las 19.00 horas.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar).

-Defensas: Ona Batlle, Mapi León e Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández (London City), Leila Ouahabi (Manchester City), Olga Carmona (PSG) y María Méndez (Real Madrid).

-Centrocampistas: Alexia Putellas, Clara Serrajordi, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí y Vicky López (FC Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Claudia Pina (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Eva Navarro, Alba Redondo y Athenea del Castillo (Real Madrid), Cristina Martín-Prieto (Benfica) y Edna Imade (Real Sociedad).