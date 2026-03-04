Eduardo Coudet, nuevo entrenador de River Plate

Archivo - Eduardo Coudet, head coach of Deportivo Alaves, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Deportivo Alaves at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 18, 2026, in Madrid, Spain - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador argentino Eduardo Coudet se ha convertido este miércoles en nuevo entrendador de River Plate, al que llega procedente del Deportivo Alavés, después de que la entidad argentina haya abonado una indemnización económica a los vitorianos, y sustituirá a Marcelo Gallardo en el banquillo 'millonario', según confirmó el club de Buenos Aires en sus redes sociales.

El técnico argentino se marcha del Deportivo Alavés, del que se hizo cargo el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey. Coudet, que también dirigió en España al RC Celta, regresa al campeonato argentino seis años después para asumir el banquillo de River Plate, que ocupa la séptima plaza del Grupo B del Torneo Apertura con 11 puntos.