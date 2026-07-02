Education First presenta en Barcelona su proyecto ciclista para impulsar una educación sin fronteras

El Education First ha presentado en Barcelona, salida del Tour de Francia de 2026, su proyecto ciclista para impulsar una educación sin fronteras. - SAV

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El EF Education First ha presentado este jueves en Barcelona, ciudad de salida este sábado de la próxima edición del Tour de Francia, su proyecto que abandera el equipo ciclista EF Pro Cycling, y que pretende trascender el deporte para convertirse en una expresión global de superación, innovación y mentalidad abierta al mundo.

Al acto, celebrado en el Hotel Resort Playa Grande de Gavà (Barcelona), acudieron medios de comunicación, colaboradores y representantes del sector para descubrir la evolución de uno de los equipos más influyentes del pelotón internacional.

Fundado por el exciclista profesional Jonathan Vaughters, EF Pro Cycling nació con la misión de competir al máximo nivel impulsando una nueva cultura basada en la transparencia, la innovación y la confianza en un deporte en transformación.

Desde sus inicios como estructura de desarrollo en Colorado (Estados Unidos) hasta su consolidación como equipo del circuito WorldTour de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el EF Pro Cycling ha evolucionado hasta convertirse en un referente global, especialmente desde que en 2018 EF Education First asumió el patrocinio principal y la propiedad del equipo.

Más que una alianza deportiva, la incorporación de EF supuso la unión de dos organizaciones que comparten la filosofía de crecer a través de la experiencia, descubrir nuevas perspectivas y desafiar los propios límites.

Así como EF impulsa a los estudiantes de todo el mundo a salir de su zona de comodidad mediante los idiomas y la inmersión cultural, EF Pro Cycling traslada esos mismos valores al deporte de élite, compitiendo cada temporada en países, culturas y entornos diferentes.

UNA COMUNIDAD GLOBAL

A lo largo de los años, el equipo ha logrado triunfos en las principales competiciones del mundo, incluyendo etapas del Tour de Francia, victorias en las clásicas y los Juegos Olímpicos. Pero, más allá de los resultados deportivos, EF Pro Cycling quiere representar una comunidad internacional que refleja el espíritu global de EF Education First.

Sus corredores conviven y compiten en un entorno multicultural donde la adaptación, el aprendizaje continuo y la capacidad de comunicarse entre diferentes culturas forman parte del día a día. Valores que también definen la experiencia de los miles de estudiantes que cada año viajan con EF para aprender idiomas y ampliar su visión del mundo.

El emblemático maillot rosa simboliza esa mentalidad abierta, curiosa y comprometida con explorar nuevos caminos dentro y fuera de la competición. "No somos un equipo para una estrella en nuestro instagram, somos un equipo que hace las cosas en grupo, no individualista", afirmó Jonathan Vaughters, fundador de EF Pro Cycling.

El equipo ha sabido posicionarse como un actor disruptivo dentro del ciclismo, combinando rendimiento deportivo con iniciativas culturales y sociales. Además, con la expansión a un equipo femenino y programas de desarrollo para jóvenes talentos, EF Pro Cycling quiere reflejar una apuesta firme por el futuro del ciclismo desde una perspectiva inclusiva y global.

Esta visión compartida convierte a EF Pro Cycling en una extensión natural de la misión educativa de EF. En ambos ámbitos, el éxito no se mide únicamente por los resultados, sino por la capacidad de inspirar a las personas a descubrir nuevas oportunidades, superar desafíos y crecer a través de experiencias transformadoras.

Tanto un estudiante que viaja al extranjero para aprender un idioma como un ciclista que afronta una gran vuelta internacional comparten un mismo desafío: adaptarse, aprender y evolucionar.

"Desde hace más de 60 años, EF ayuda a las personas a descubrir el mundo a través de la educación, los idiomas y las experiencias internacionales. EF Pro Cycling representa esos mismos valores sobre la bicicleta: curiosidad, superación y apertura al mundo. Para nosotros, el deporte es una poderosa herramienta para inspirar a las nuevas generaciones a ampliar sus horizontes y atreverse a explorar nuevas oportunidades", afirmó Niccolò Del Monte, Country Manager de EF Education First España.