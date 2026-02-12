Eguibar se topa con el infortunio y cae en cuartos del snowboard cross de Milán-Cortina

Lucas Eguibar (izda) junto a Álvaro Romero tras la clasificación del snowboardo cross de los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COE

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' español Lucas Eguibar no pudo estar cerca de la pelea por las medallas en la modalidad de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras ser eliminado en los cuartos de final por una desafortunada caída, mientras que su compatriota Álvaro Romero fue eliminado en los octavos de final.

No tuvo suerte el deportista vasco en sus cuartos Juegos y no pudo meterse en las semifinales justo cuando estaba siendo agresivo y se fue al suelo cerrado por uno de sus rivales, posteriormente descalificado, lo que no sirvió tampoco de excesivo consuelo para el campeón del mundo de 2021.

Eguibar sólo necesitó la primera bajada en la clasificación para firmar el duodécimo mejor tiempo con 1:08.97 e ir tomando contacto con la competición en un circuito, como ya había augurado en la previa, no excesivamente largo. Romero, por su parte, acusó algo los nervios de su debut olímpico y tuvo que hacer una segunda bajada tras ser descalificado de la primera.

Y la casualidad provocó que los dos cronos de los españoles les emparejasen en la primera ronda eliminatoria de octavos de final junto a dos peligrosos rivales como el francés Loan Bozzolo, actual subcampeón del mundo, y el australiano Adam Lambert, líder de la Copa del Mundo.

Eguibar solventó bien esta complejidad gracias a una buena salida que le situó en la cabeza pegado a Bozzolo, con el que poco a poco fue abriendo un hueco lo suficientemente amplio para garantizarse el billete a cuartos junto al galo. Romero no pudo remontar y acabó tercero por delante de Lambert.

En los cuartos de final, el 'rider' de San Sebastián tenía de nuevo a Bozzolo y a su joven compatriota Jonas Chollet, de 17 años oro olímpico en los Juegos de la Juventud de 2024, y a otro joven 'rider' (21) como el estadounidense Nathan Mare. En esta ocasión, su salida no fue tan buena y se quedó relegado a la tercera posición por detrás de los dos franceses.

Eguibar cayó a la cuarta plaza, pero supo aguantar y esperar su momento para avisar a sus rivales con una buena progresión por dentro que le colocó a la altura de los dos primeros. El español había recuperado sus opciones, pero se abrió a continuación y por ahí se le cruzó de forma fatal Mare en su trazada.

El estadounidense perdió algo el control trasero de su tabla y el donostiarra terminó en el suelo, mientras que su rival terminaría llevándose la victoria y la alegría, efímera porque poco después fue descalificado por esta acción y el segundo billete junto a Chollet fue para Bozzolo que había acabado tercero.

En la final por las medallas, el austriaco Alesssandro Haemmerle remontó para reeditar su medalla de oro de hace cuatro años en Pekín por un escaso margen sobre el suizo Eliot Grondin, plata en 2022, y el también austriaco Jakob Dusek, campeón del mundo en 2023. Cuarto fue el joven Chollet pese a que lideró la prueba casi desde el principio.