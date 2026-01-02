El Eibar confirma su mejoría remontando al colista Mirandés

Archivo - Jonmi Magunagoitia of SD Eibar warms up during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar ha derrotado este viernes por 2-1 al CD Mirandés, con remontada incluida, en el primer partido de la jornada 20 en LaLiga Hypermotion, confirmando así los eibarreses su mejoría navideña a costa del colista de la clasificación.

En el Estadio de Ipurua, Adrián Pica adelantó a los visitantes en el marcador con un cabezazo de soslayo al saque de un córner. Sin embargo, Álvaro Rodríguez empató al poco de empezar la segunda mitad, mediante un control a ras de suelo en el punto de penalti y un duro zurdazo cruzado.

La expulsión de Gonzalo Petit en el 61' condicionó el desempeño del Mirandés, que en el minuto 84 encajó el definitivo 2-1 en un penalti transformado por Javi Martón. Esta victoria bajo la lluvia asentó a los 'armeros' con 24 puntos en la mitad de la tabla, mientras que el equipo 'jabato' sigue en la última posición con 16 puntos.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 20 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Mirandés 2-1.

-Sábado 3.

Cultural Leonesa - Real Sociedad B 14.00 horas.

Almería - Granada 16.15.

Castellón - Huesca 16.15.

Valladolid - Racing de Santander 18.30.

Córdoba - Burgos 21.00.

-Domingo 4.

Sporting de Gijón - Málaga 14.00.

Ceuta - Andorra 16.15.

Albacete - Leganés 18.30.

Zaragoza - Las Palmas 18.30.

Deportivo de La Coruña - Cádiz 21.00.