El Eibar sale de un bache a costa del Valladolid

Archivo - March 24, 2024, Valladolid, Spain: Jon Bautista of SD Eibar celebrates his goal against Real Valladolid during the 2023/24 LaLiga Hypermotion week 32 football match between Real Valladolid and SD Eibar at Jose Zorrilla Stadium. Final score: Real - Europa Press/Contacto/Federico Titone - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar ha vencido este viernes por 3-0 al Real Valladolid con goles de Ander Madariaga, Jon Bautista y José Corpas, en un partido que ha abierto la jornada 19 y que ha valido a los eibarreses para cortar su racha de casi mes y medio sin ganar en LaLiga Hypermotion.

En el Estadio de Ipurua, un golazo de Madariaga desde fuera del área adelantó a los locales en el 6'. Bautista hizo el 2-0 al poco de empezar la segunda mitad, culminando una carrera de su compañero Madariaga con un zurdazo cercano y a la escuadra, y Corpas sentenció en el minuto 70, con un derechazo raso en el área rival después de un contragolpe.

Esta victoria sacó al equipo armero provisionalmente de los puestos de descenso, habiendo alcanzado los 21 puntos. Mientras, el Valladolid cayó en el estreno de Sisi González como entrenador interino y continúa con 24 puntos en la zona media de la tabla en esta Segunda División.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Eibar - Valladolid 3-0.

-Sábado 20.

Andorra - Deportivo de La Coruña 14.00 horas.

Huesca - Racing de Santander 16.15.

Leganés - Sporting de Gijón 18.30.

Las Palmas - Cultural Leonesa 21.00.

-Domingo 21.

Málaga - Almería 14.00.

Real Sociedad B - Ceuta 16.15.

Mirandés - Córdoba 16.15.

Burgos - Zaragoza 18.30.

Granada - Albacete 18.30.

Cádiz - Castellón 21.00.