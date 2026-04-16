Ekitike se rompe el tendón de Aquiles y dice adiós al Mundial

April 15, 2026, Liverpool, Merseyside, England: 14th April 2026; Anfield, Liverpool, Merseyside, England; UEFA Champions League Football, Liverpool versus Paris Saint Germain; Hugo Ekitike of Liverpool is stretchered off after sustaining an Achilles tend - Europa Press/Contacto/David Blunsden

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Liverpool FC Hugo Ekitike sufrió ante el Paris Saint-Germain en la vuelta de cuartos de final de la Champions una rotura del tendón de Aquiles, según confirmaron las pruebas médicas realizadas, por lo que se pierde el Mundial de este verano.

"El Liverpool FC confirma que Hugo Ekitike ha sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles", anunció la entidad 'red' en su página web, desvelando que el atacante sufrió ante el PSG una rotura del tendón de Aquiles.

El delantero tuvo que ser sustituido en la primera parte del partido de la Liga de Campeones disputado este martes contra el conjunto parisino, que eliminó a los de Arne Slot, después de resbalarse sobre el césped de Anfield.

Ahora, las pruebas confirmaron que se perderá lo que resta de temporada con el Liverpool y el Mundial -del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México- con la selección francesa, ya que podría estar entre 9 meses y un año de baja.