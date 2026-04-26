El Elche se aferra a Primera y el Rayo saca épica antes de Europa

Rayo Vallecano - Real Sociedad - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano logró rescatar un valioso empate en el descuento ante la Real Sociedad (3-3) este domingo en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, mientras que el Elche también se distanció de la zona baja a costa de hundir todavía más al Real Oviedo (1-2).

En Vallecas, Alemao rescató en el minuto 99 un punto vital para la lucha por la permanencia, en un partido marcado por la polémica después de dos goles anulados por el VAR. Los madrileños mostraron orgullo pese a la frustración, para cumplir en Liga antes de la histórica semifinal de la Conference League contra el Estrasburgo, y se repusieron al golpe neutralizando en los últimos minutos el 1-3 que parecía encarrilar el triunfo del conjunto donostiarra.

Los de Pellegrino Matarazzo acapararon casi todas las ocasiones del primer tramo del encuentro, en el que Mikel Oyarzabal consiguió inaugurar el marcador tras recibir un balón en la frontal, driblar a la zaga vallecana y chutar raso para alojar el balón en las mallas de la portería de Dani Cárdenas a los 20 minutos.

Dos después, Carlos Martín empataba el encuentro, pero el colegiado, tras consultar el VAR, lo anulaba por una mano de Andrei Ratiu en el control previo. Sin embargo, a la media hora, Sergio Camello, autor del tanto de la victoria ante el Espanyol, volvió a ver puerta en una gran jugada individual para establecer el 1-1.

Ya en la segunda mitad, Orri Óskarsson se encargó de adelantar de nuevo al cuadro 'txuri urdin' con un remate cruzado, antes de que el duelo se volviese loco. Pedro Díaz, en el minuto 69, anotaba el segundo de los de Iñigo Pérez, pero de nuevo apareció el VAR; tras cinco minutos de comprobaciones, Guzmán Mansilla anuló el gol al entender que en esa misma jugada, antes del contragolpe rayista, Ratiu había cometido penalti sobre Pablo Marín, y señaló los once metros. Oyarzabal ejecutó el lanzamiento para pasar del 2-2 al 1-3.

No estaba todo dicho en Vallecas. Florian Lejeune recortó distancias en el 84', y ya en el 99', con el Rayo acosando a Alex Remiro, Alemao remató solo en el segundo palo el empate. Con ello, los de la franja, que pudieron incluso ganar en su épica final, alcanzan los 39 puntos, mientras que la Real, con la Liga Europa garantizada con la consecución de la Copa del Rey, se queda con 43.

A falta de que termine la jornada, también se alejó de la zona peligrosa el Elche (38) que, con dos goles en el primer cuarto de hora de partido en el Carlos Tartiere, hundió todavía más a un Oviedo (28 puntos) al que se le está complicando casi irremediablemente su continuidad en Primera.

Solo seis minutos después del pitido inicial, Pedro Bigas se sacó un zapatazo desde fuera del área que mandó directamente a la escuadra contraria, sin que Aarón Escandell pudiese hacer nada por evitarlo. Al cuarto de hora, Gonzalo Villar enmudecía al público del recinto asturiano después de un robo de balón en campo rival.

Los de Guillermo Almada mejoraron en una segunda parte en la que se acercaron en el luminoso con un gol de Ilyas Chaira, que definió a la perfección ante Matías Dituro, anulado en un primer momento por posible fuera de juego pero que finalmente subió al marcador. A pesar de la expulsión de Germán Valera por una dura entrada sobre Thiago Fernández, el Elche logró atar el triunfo.