El Elche cambia su suerte, el Levante acerca la salvación y el Valencia mete al Sevilla en el lío

Elche CF - RCD Mallorca - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Elche venció (2-1) al Mallorca este sábado en la jornada 29 de LaLiga EA Sports para celebrar un triunfo tres meses después y salir de la zona de descenso, mientras que el Getafe superó, sobre el césped (1-2) y en la tabla, a un Espanyol que no sabe ganar en 2026, un buen Valencia metió en problemas en Sevilla (0-2) y el Levante ganó (4-2) al colista Real Oviedo en duelo directo.

El equipo de Eder Sarabia, ratificado por el club esta misma semana, asomó la cabeza en otro duelo directo contra los baleares, y cambió su suerte para firmar su primera victoria de lo que va de año. El equipo ilicitano necesitó esa piedad de la diosa Fortuna cuando en el minuto 91 Vedat Muriqi falló un penalti.

Los tres puntos se quedaron en el Martínez Valero, 29 para el Elche y 28 para un Mallorca que volvió a la zona roja. El equipo balear, que no encuentra reacción notable con la llegada de Martín Demichelis, se adelantó por medio de Pablo Torre ya en el segundo tiempo. En el primero hubo una buena ocasión para cada equipo, Álvaro Rodríguez y el propio Muriqi las tuvieron.

El regreso fue mejor de los bermellones y, después de un doble aviso, llegó el 0-1, pero el Elche reaccionó casi de inmediato con el 1-1 de Rafa Mir. El Martínez Valero vio el momento de apretar y también su equipo, y Tete Morente logró el 2-1 de cabeza. A los locales se les notó el miedo a perder y, una mano de Pedro Bigas, supuso el penalti que Muriqi mandó arriba.

La lucha por la permanencia se sufría también este sábado en el Ciutat de València, donde el colista Oviedo quedó casi sentenciado para emprender su camino de vuelta a Segunda un año después. Un doblete de Carlos Espí enseñó el camino al Levante, muy superior y aprovechando además la debilidad defensiva de los asturianos.

El equipo visitante se aferró a la luz justo antes del descanso, con los goles de Ilyas Chaira y Fede Viñas, de penalti (2-2). Sin embargo, el Oviedo firmó su sentencia en una pobre segunda parte, sin tirar a puerta jugándose la vida y a merced de una débil defensa que terminó goleando el Levante, para ponerse a dos puntos de la salvación (26), con Iker Losada Iker Losada e Iván Romero.

Con 31, la mala dinámica del Sevilla contrastó con la mejoría del Valencia. El equipo 'che' asaltó el Ramón Sánchez-Pizjuán con merecimiento, y aprovechando su momento en los últimos minutos del primer tiempo. Hugo Duro hizo el 0-1 en el 38' y Largie Ramazani firmó el 0-2, ante la poco efectiva presión local y mal repliegue defensivo. El Sevilla no tuvo reacción tras el descanso.

Los de Carlos Corberán tampoco tuvieron más ocasiones claras, pero su trabajo defensivo maniató Nervión, apenas un tiro a puerta de Isaac Romero. La entrada de Oso generó algún centro con peligro pero que no encontró rematador en un Sevilla que, cumplida la sanción de su entrenador Matyas Almeida, necesita volver a sumar. Mientras, el Valencia, con 35, está cerca de cambiar su objetivo.

OSASUNA Y GETAFE SE SUMAN A LA PELEA POR EUROPA

Por otro lado, el CA Osasuna se olvidó ya de mirar hacia abajo con 37 puntos, después de superar con justicia, a pesar de un corto 1-0, a un Girona que se queda en 34. Ante Budimir terminó con la resistencia de Paulo Gazzaniga e hizo justicia en el minuto 80 de El Sadar, donde el equipo catalán no tiró ni una sola vez a puerta.

El gran partido en el centro del campo de Iker Muñoz y el despliegue una vez más de un Víctor Muñoz convocado la próxima semana por la selección española convirtió en espectador al Girona de Míchel, que con 34 puntos vuelve a una marcha irregular.

El fin de la agonía en lo que va de 2026 buscaba el Espanyol, aunque en situación más cómoda tras la gran primera vuelta. El equipo perico tampoco encontró la victoria en casa contra un Getafe que superó a los catalanes (38 por 37 puntos) en la aspiración de dar caza incluso a una plaza de competición europea. La suerte perica no cambió, viendo dos goles anulados por el VAR, a Cyril Ngonge y Ramón Terrats, en la primera media hora.

Por si fuera poco, las revisiones dieron un amplio añadido en el que el Getafe golpeó por partida doble, con los goles de Domingos Duarte y Arambarri en el descuento (0-2). Los de Manolo González no se rindieron y buscaron el gol en la reanudación, que logró Roberto Fernández aín con media hora por delante. El Getafe se hizo fuerte atrás, David Soria firmó su tradicional cupo de paradas, expulsaron al técnico visitante José Bordalás, pero el gafe perico siguió.