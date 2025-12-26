El Elche CF eleva a 326 millones de euros su impacto económico a su entorno tras su ascenso a Primera

German Valera of Elche CF celebrates after scoring his team's first goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Girona FC at Estadio Manuel Martinez Valero on December 7, 2025 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF informó este viernes que su proyecto institucional alcanzará los 326,38 millones de euros para la ciudad y la región, según la herramienta de impacto económico desarrollada por 'KPMG' para los clubes de LaLiga.

El club alicantino indicó que la metodología aplicada por la compañía contempla tres niveles de impacto: el directo, que recoge la actividad generada por el propio club y por los agentes vinculados al fútbol profesional, el indirecto, que mide las transacciones derivadas de la demanda de bienes y servicios intermedios, y el inducido, que analiza el efecto del consumo asociado a las rentas generadas por el empleo creado.

En este sentido, el Elche CF detalló que el impacto directo se refiere a los efectos directos del fútbol profesional engloban los ingresos y empleos generados por el fútbol y por otras entidades y agentes económicos íntimamente relacionados con el fútbol profesional. Estos actores son, principalmente, el propio club, los medios de comunicación, las empresas deportivas y los sectores de hostelería y transporte, entre otros.

En cuanto al impacto indirecto, se produce como consecuencia de las sucesivas transacciones que se realizan en el sistema económico debido a la demanda de bienes y servicios intermedios, mientras que el inducido se refiere a un incremento en la producción de los diferentes sectores, derivado de la demanda de productos y servicios de las rentas provenientes de los empleos directos e indirectos generados por el fútbol profesional.

De este modo, según el análisis comparativo de los clubes que lograron el ascenso a LaLiga EA Sports en la temporada 2023-2024 (RCD Espanyol, Real Valladolid y CD Leganés), este salto de categoría conlleva un incremento medio del 55,2 por ciento en el impacto económico con relación a LaLiga Hypermotion, un 61,6 en la recaudación fiscal y un 59,4 en el empleo, además de un aumento de 0,6 puntos porcentuales en el peso sobre el PIB municipal.

"Por lo tanto, la extrapolación para los datos del Elche CF estima el impacto económico en 326,38 millones de euros; en 140,6 millones de euros la recaudación fiscal y en la generación de 3.800 puestos de trabajo", detalló el conjunto franjiverde.

El club remarcó que con estos datos "confirma el valor que tiene sobre su entorno su presencia en el fútbol profesional, multiplicada con el ascenso a la máxima categoría". "Y no sólo desde el punto de vista deportivo, con el equipo situado en la novena posición de la tabla, sino también desde el punto de vista económico y de visibilidad a nivel nacional e internacional para la ciudad de Elche, la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana", puntualizó.

El impacto económico recoge el efecto agregado que genera la actividad del fútbol profesional en un territorio determinado, teniendo en cuenta no sólo la actividad directa del club, sino también las actividades económicas que se generan de manera indirecta y aquellas inducidas por las rentas derivadas del empleo creado.