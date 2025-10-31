El Elche CF, reconocido en los Premios al Deporte Ilicitano

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, recogió el reconocimiento al club por su ascenso a LaLiga EA Sports en la gala del Deporte Ilicitano. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF fue reconocido por su ascenso a LaLiga EA Sports en el curso 2024-25 en la gala de entrega de los Premios al Deporte Ilicitano de 2025, celebrada este jueves en el Centro de Congresos de Elche (Alicante) y en la que se homenajeó a los mejores clubes y deportistas de la localidad alicantina.

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, recogió el galardón 'Ayuntamiento de Elche' en un acto en el que estuvieron el alcalde de Elche, Pablo Ruz; el concejal de Deportes José Antonio Román y, entre otros, la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, Isabel Antón.

Pocos días después de la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte, la Fundación del Deporte Ilicitano junto a la Concejalía de Deportes, que estrenó su nuevo logo, entregaron los reconocimientos a los mejores clubes y deportistas en este 2025.

Entre ellos, la nadadora Ángela Martínez, décima en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, recogió el 'Premio Ciutat d'Elx' como mejor deportista, y el De Illice a Elche el Club Baloncesto Silla de Ruedas de Elche por su ascenso a Primera Nacional.

El Dama d'Elx por toda una vida dedicada al deporte fue para Zoilo Martín de la Sierra Molina, jugador, presidente y directivo del Club Balonmano Elche. Este año se creó una categoría para deportistas veteranos en activo, y la premiada fue María Dolores Esteve Martínez, múltiple campeona de España Bowling.