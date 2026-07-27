El Elche cierra el periodo de renovación con 24.452 abonados

Archivo - Andre Da Silva of Elche CF celebrates after scoring his team's third goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Atletico de Madrid at Estadio Manuel Martinez Valero on April 22, 2026 in Elche, Al - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha cerrado el periodo de renovación de abonos para la temporada 2026-27 con un total de 24.452 abonados, ha anunciado este lunes el club franjiverde.

Según ha desvelado la entidad, el 90,6 % de los abonados han renovado su compromiso con el equipo. "Superar los 24.000 abonados en esta primera fase de la campaña consolida el crecimiento social del Elche CF y refleja la ilusión con la que la afición franjiverde afronta esta nueva temporada en LaLiga EA Sports. La respuesta de los abonados vuelve a situar al club entre las entidades con mayor fidelización del fútbol español y demuestra la fortaleza del vínculo entre el equipo y su afición", destacó.

Además, el Elche informó de que los cambios de asiento se podrán realizar entre el martes 28 y el viernes 31 de julio -hasta las 14.00 horas- exclusivamente de forma online. De esta forma, se amplía el plazo un día más con respecto a la temporada pasada.