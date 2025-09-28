El Elche se instala en zona 'Champions' ante el Celta y el Sevilla asalta Vallecas

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche ha ascendido a la cuarta posición de LaLiga EA Sports después de superar este domingo al RC Celta (2-1), un resultado que le mantiene invicto esta temporada, en una séptima jornada en la que el Sevilla FC ha asaltado Vallecas (0-1) para refrendar sus buenas prestaciones lejos de casa.

Los de Eder Sarabia (13) se quedan así como uno de los dos equipos invictos del campeonato, a la espera de lo que haga este mismo domingo el FC Barcelona y después de que el Real Madrid cayese el sábado en el derbi ante el Atlético; con ello, se instalan en zona 'Champions'. Los gallegos, en cambio, siguen sin ganar este curso y se quedan con solo cinco unidades marcando los puestos de permanencia.

En el Martínez Valero, el cuadro celeste pudo adelantarse a los cuatro minutos en una acción en la que Miguel Román, tras recibir un genial pase al espacio de Óscar Mingueza, mandó el balón a las nubes en el mano a mano ante Matías Dituro. Poco después, Carlos Domínguez apareció para rebañar el esférico a Germán Valera cuando se quedaba solo en el área.

Rafa Mir se unió al carrusel de ocasiones con un remate que detuvo Ionut Radu, que no pudo hacer nada para evitar el tanto ilicitano. En el minuto 17, Dituro puso un balón largo para la carrera de Josan, que la bajó con el pecho y centró para que André da Silva solo tuviese que empujarlo en el segundo palo.

Aún así, los de Claudio Giráldez no se amilanaron y pronto neutralizaron el tanto local por medio de, cómo no, Borja Iglesias. El delantero compostelano recogió un pase filtrado de Ilaix Moriba y, desde la frontal, ajustó al palo una pelota rasa para poner el 1-1; cuatro de los seis goles que acumulan los vigueses llevan su firma.

Radu todavía negó el segundo tanto a André da Silva antes del descanso, y nada más reanudarse el choque se encontró ante un nuevo examen. El colegiado pitó penalti por una mano de Carlos Domínguez en el área, y Mir se plantó ante los once metros; sin embargo, el portero rumano adivinó sus intenciones y detuvo el lanzamiento.

Una nueva doble parada ante el cabezazo de Álvaro Rodríguez y un chut de Adrià Pedrosa en el rechace volvió a poner el foco en el guardameta celeste, pero la resistencia gallega acabó en el 68, cuando John Donald cazó un balón suelto en el área para marcar a puerta vacía.

En el partido que abría la jornada dominical, en Vallecas, el Rayo dominó y puso las ocasiones, pero fue el Sevilla el que, en su primer disparo entre los tres palos, se llevó los tres puntos. Un solitario gol del nigeriano Akor Adams en el minuto 87 bastó para que los de Matías Almeyda volviesen a ganar lejos del Sánchez-Pizjuán.

No fue hasta el minuto 38 cuando llegó el primer tiro a puerta del duelo, de factura rayista y sin peligro alguno. Óscar Valentín desató las hostilidades con un disparo que desvió Marcao, antes de que Odisseas Vlachodimos se erigiese en el héroe de los nervionenses, frustrando los intentos de Alemao, Andrei Ratiu y Pathé Ciss antes del descanso.

Los de Iñigo Pérez insistieron en la segunda mitad, pero fue el cuadro andaluz el que consiguió mover el marcador, con Akor Adams aprovechando un centro de Carmona a solo tres minutos de que se cumpliese el tiempo reglamentario. A punto de terminar, Vlachodimos volvió a aparecer para negar el gol a Sergio Camello, que terminó expulsado.

De esta manera, el Sevilla asciende a la octava plaza con 10 puntos y suma su tercer triunfo del curso, todos ellos a domicilio. El Rayo, que solo ha sumado dos de las últimas 15 unidades en juego, se queda con cinco, las mismas que marcan la zona de descenso.