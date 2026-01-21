Elche presenta su capitalía mediterránea del Deporte 2026 con un modelo "ambicioso y para la gente"

Foto de familia antes de la presentación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte 2026. - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Elche presentó este miércoles en Madrid el nombramiento como Capital Mediterránea del Deporte 2026 por parte de ACES Europa gracias a un modelo de deporte "ambicioso" apoyado en tres pilares, ayuntamiento, Fundación del Deporte Ilicitano y universidades, y que está hecho "para la gente" del municipio ilicitano.

El evento, que tuvo lugar en Ifema en la inauguración de Fitur 2026, contó con la presencia de las principales autoridades de la nueva Capital Mediterránea del Deporte 2026 como el alcalde, Pablo Ruz Villanueva; el concejal de Deportes, José Antonio Román; y el director general de deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera. Asimismo también estuvieron presentes representantes de los clubes de la ciudad y el exfutbolista Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino', embajador de la Fundación del Deporte Ilicitano.

El concejal de Deportes de Elche, José Antonio Román, puso en valor "el esfuerzo" que lleva realizando la ciudad "desde los años 80" y que culmina con este reconocimiento por parte del organismo con sede en Bruselas. "Me siento orgulloso del deporte ilicitano. Es una trayectoria que no muchas ciudades pueden decir, pero estoy seguro de que también podríamos ser la Capital Mundial del Deporte", afirmó.

Para José Antonio Román el deporte en Elche se basa "en ser para la gente". "Contamos con un modelo de deporte apoyado en tres pilares como el ayuntamiento y la Fundación del Deporte Ilicitano, que fue creada para apoyar esa función. También son importantes las universidades, a las que estamos unidos y vamos de la mano para seguir creciendo", destacó.

Elche, la nueva Capital Mediterránea del Deporte para este 2026, cuenta con 388 000 metros cuadrados de instalaciones deportivas públicas, 50 000 usuarios que practican deporte cada semana y 200 000 visitantes a los eventos deportivos que se celebran en la ciudad ilicitana.

"El modelo de deporte es ambicioso y tiene el objetivo de que en 10 años los clubes ilicitanos estén en las máximas categorías. Actualmente, tenemos al Elche CF en la Primera División del fútbol. Y también buscamos consolidar los 40 eventos que contamos, que es de vital importancia para el Ayuntamiento como la media maratón, la más antigua del mundo. Vamos a subir de nivel esos eventos", avanzó.

Desde el ayuntamiento se fijan "ser una referencia del deporte inclusivo" como reto de este 2026. "Vamos a inaugurar un pabellón inclusivo el próximo 26 de marzo con un partido de la selección española de baloncesto en silla de ruedas", agregó.

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz Villanueva, insistió en que la "ciudad es el lugar y la que promueve el deporte", un hecho que desde la ciudad alicantina se lleva a cabo. "Por eso es importante haber conseguido este reconocimiento. Nos impulsa, nos reconoce, nos estimula, pero sobre todo nos responsabiliza para que esto salga bien", señaló.

"Cuando termine en diciembre el ser la Capital Mediterránea del Deporte, diremos 'ha merecido la pena'. Porque Elche es la ciudad total. Nuestro objetivo desde el ayuntmiento es organizar 'saraos' como la media maratón, la maratón...", comentó.

Finalmente, Pablo Ruz agradeció al presidente y fundador de ACES Europa, Gian Francesco Lupattelli, presente en el acto, que escogiera a Elche como Capital Mediterránea del Deporte para este 2026. A este reconocimento se sumó el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera.

"Si ACES Europa se ha fijado en Elche es porque representa los mejores valores del deporte desde el ámbito municipal. Esto es una celebración, un chute de energía para tratar de conseguir que el deporte ayude a aprovechar todo lo bueno que tiene", indicó Cervera.