El Elche retira las alegaciones ante la posible suspensión del Depor-Fuenlabrada

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha señalado que ha retirado las alegaciones presentadas ante el Comité de Competición de la RFEF por el aplazamiento del partido entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, por coronavirus en el equipo madrileño, y que podía acabar por arrebatarles la plaza de 'playoff' de ascenso que, a petición de LaLiga, sería finalmente para los ilicitanos si se suspende definitivamente ese partido.

"Desde el Elche CF queremos mostrar todo nuestro apoyo para la familia del CF Fuenlabrada y agradecer nuevamente vuestra predisposición. Es por eso que queremos comunicar que en el día de hoy hemos procedido a retirar las alegaciones presentadas ante el Comité de Competición", apuntó el club.

Lo que no sabía el Elche, en el momento de emitir el comunicado, es que el Fuenlabrada daría respuesta a la petición de LaLiga de suspender el encuentro asegurando que no renunciaban a jugar y que esperarían a que la RFEF aceptara o rechazara la propuesta de LaLiga, que no comparten en su totalidad.

De ahí que los ilicitanos, que estaban sextos en la tabla y con billete de 'playoff' salvo que el Fuenlabrada empatara o ganara el partido pendiente en Riazor, agradecieran siguiendo el comunicado de LaLiga el gesto del Fuenlabrada de acatar la suspensión definitiva de su partido. Algo que, vista la respuesta del 'Fuenla' y a la espera de la RFEF, queda en el aire.

"Desde el Elche CF queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al CF Fuenlabrada por su disposición a acatar la suspensión definitiva del partido frente al Real Club Deportivo de La Coruña para facilitar el final de la competición al resto de los clubes, en lugar de optar por esperar a la recuperación de los jugadores para disputar el último encuentro de LaLiga SmartBank", señaló el club ilicitano.

"Somos conscientes del gran sacrificio que supone para el Club, los jugadores, el cuerpo técnico y la afición esta renuncia a disputar el último partido que podía dar paso a la clasificación para el 'playoff' de ascenso. Por eso la actitud mostrada para afrontar esta situación adquiere aún más valor en estos momentos de gran dificultad", expresó en este sentido.