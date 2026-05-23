El Elche se salva y manda a Segunda al Girona junto al Mallorca

Girona - Elche - LALIGA

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Elche empató (1-1) este sábado contra el Girona en la última jornada de LaLiga EA Sports y logró la permanencia en el duelo directo que mandó a Segunda División al equipo catalán, mismo destino que corrió un Mallorca que ganó (3-0) al Real Oviedo pero que no dependía de sí mismo.

En un sábado definitivo y de transistores con el horario unificado, la atención por la permanencia, con cinco equipos jugándose la salvación, estaba en Montilivi. El Girona apretó hasta el último suspiro pero regresó a la categoría de plata cuatro años después. Pese a perder, Levante, con el Real Betis (2-1), y Osasuna, con el Getafe (1-0), también se quedaron en Primera.