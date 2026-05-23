El Elche se salva y manda a Segunda al Girona junto al Mallorca

Girona - Elche - LALIGA

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Elche empató (1-1) este sábado contra el Girona en la última jornada de LaLiga EA Sports y logró la permanencia en el duelo directo que mandó a Segunda División al equipo catalán, mismo destino que corrió un Mallorca que ganó (3-0) al Real Oviedo pero que no dependía de sí mismo.

En un sábado definitivo y de transistores con el horario unificado, la atención por la permanencia, con cinco equipos jugándose la salvación, estaba en Montilivi. El Girona apretó hasta el último suspiro pero regresó a la categoría de plata cuatro años después. Pese a perder, Levante, con el Real Betis (2-1), y Osasuna, con el Getafe (1-0), también se quedaron en Primera.

El desenlace fue dramático y el equipo de Míchel se llevó la peor parte, ante su público, y apretando sin éxito. Un zatapazo de Lemar al larguero pudo cambiar las tornas, pero el Elche supo sufrir, como en un mal arranque. Los de Eder Sarabia traspasaron los nervios a su rival con el gol de Álvaro Rodríguez cerca del minuto 40, golazo del ariete que hace unos días había perdido a su padre.

El Girona, sin ganar en el último mes y medio, vio la luz justo al salir de vestuario en el segundo tiempo con el 1-1 de Arnau, pero ni la entrada de Cristhian Stuani, las acciones de Lemar o los últimos centros al área cambiaron las tablas. El Elche, que tuvo una en Germán Valera para evitar algo de agonía, se quedó la final por la permanencia y evitó volver a Segunda un año después.

Mientras, el Mallorca que hace dos años jugaba la final de la Copa del Rey volvió a LaLiga Hypermotion pese a cumplir ante el colista Oviedo, el único de los cinco implicados en la quema que ganó. Los de Martín Demichelis empezaban la última jornada a tres puntos de la salvación y el milagro no llegó a Son Moix, pese a quedar empatados a 42 puntos con Osasuna y Levante.

El equipo 'rojillo' se salvó aunque perdió (1-0) en Getafe, donde el cuadro azulón certificó su clasificación para la Conference League. Osasuna topó con el meta local David Soria en los últimos minutos, y también empezó mejor con una gran ocasión de Raúl García. Un gol de rebote de Luis Milla metió el miedo en el cuerpo de un Osasuna pendiente más de la radio que de su partido.

Por su parte, el Levante no pudo (2-1) con el Real Betis en La Cartuja, equipo de Champions el andaluz, pero vivió de las rentas de sus últimas tres victorias seguidas. Carlos Espí salió al rescate una vez más en los 'granotas', pero el conjunto bético, con Abde y Pablo Fornals, dedicó un broche victorioso a su afición.