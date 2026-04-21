Elisa Aguilar: "Los que están ahora en la selección tienen un nivel enorme y van a seguir sumando"

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, durante la firma de un acuerdo, en la Real Casa de Postas, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). La Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Comunidad de Madrid han firma - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, aseguró este martes que siempre piensa que las selecciones nacionales van a "ganar" en las grandes citas y que espera que así sea en el Eurobasket de 2029 en Madrid, un campeonato donde España podría contar con su nueva generación de talentos, aunque la dirigente no olvida que los jugadores que están ahora "tienen un nivel enorme y van a seguir sumando".

"Si no lo pensara... Yo pienso que vamos a ganar cada vez que salimos al campo. Evidentemente, hasta llegar al 2029 todavía quedan muchos partidos, muchos torneos de gran nivel, pero España nunca se rinde, no baja nunca los brazos", señaló Aguilar a los medios tras la presentación del acuerdo de colaboración entre la FEB y la Comunidad de Madrid para el Eurobasket 2029.

La mandatario considera que se está haciendo "un proyecto ilusionante" a los que se pueden añadir pronto nuevos talentos como Aday Mara o Baba Miller. "Pero también quiero poner en valor a los que están. Hablamos mucho de los jóvenes, que necesitan su tiempo y su espacio, pero los que están, que nos llevan dando alegrías y mucho tiempo, los jugadores de 'ventanas', y los que luego se incorporan en verano, creo que tienen un nivel enorme y que van a seguir sumando", puntualizó.

"El que hace la lista es Chus (Mateo, seleccionador), pero yo creo que vamos a ir a cada torneo a competir, a estar en lo más alto y a esperar que podamos colgarlos en el cuello una medalla", añadió la máxima responsable federativa.

Esta espera poder contar pronto con Aday Mara, histórico campeón universitario con Michigan. "Yo, como presidenta, lo que quiero es que todos los jugadores que Chus quiera que estén, puedan estar, y Aday es uno de ellos. La mayoría es imposible que esté con nosotros por distintas circunstancias y vamos a ver lo que pasa este verano, es posible que no solo él, sino que algunos otros puedan estar con nosotros", advirtió.

"Lo más importante es que ellos quieran estar. Si a veces no están es porque las circunstancias que tienen alrededor de ellos no se lo permiten, pero es una alegría y un buen mensaje que el sentimiento de pertenencia que tienen cada uno de ellos sigue estando en lo más alto. Creo que Aday dijo que venir a representar a su país, a España, siempre va a ser un momento de orgullo", expresó.

La dirigente no duda de que los jugadores españoles "van vivir y disfrutar, primero, competir en casa" y en un evento que considera "el más importante de todo el baloncesto mundial". Además, tendrán la oportunidad de "algo único como jugar ante 80.000 espectadores y en un estadio como el Santiago Bernabéu", donde está previsto el partido inaugural. "Me imagino que lo van a disfrutar con mucha ilusión y mucha motivación", añadió.

Aguilar confirmó igualmente que, de cara al Eurobasket de 2029, ya están "diseñando cosas todo lo que va a ir alrededor de este gran evento". "Luego estaremos enfocados en el propio torneo, pero por delante va a haber muchas actividades y creo que va a ser muy importante", apuntó.

"Estamos diseñando ya y creo que para después de veranos tendremos ya la hoja de ruta diseñada y cerrada. Y lo que queremos hacer es que se viva este Eurobasket desde pronto en la calle, que se respire baloncesto, que vayamos calentando motores para cuando llegue el momento, que todo el mundo esté apoyando y que sepan que aquí se va a celebrar el mejor Eurobasket", añadió al respecto.

En este sentido, sabe que los colegios y los clubes son "fundamentales" en esta promoción. "Los colegios es donde se empieza a jugar. Somos el segundo deporte con mayores licencias en este país, el primero femenino, y ahí tenemos que estar, que se respire baloncesto en colegios, en rincones, en las canchas de todos los barrios, y por supuesto en los clubes que hacen un trabajo enorme para que el baloncesto esté al nivel que está", subrayó.

Igualmente, insistió en la "mucha tranquilidad" que les da que "la Comunidad de Madrid soporte el coste al cien por cien", lo que va a permitir a la FEB que "cada euro que se genere de superávit se reinvierta" en el baloncesto.

Finalmente, también recordó que, a nivel femenino, están viviendo "cosas de mucho valor" como se pudo ver en el 'draf' con las elecciones de Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez, lo que "habla muy bien del talento de las mujeres femeninas", y a la espera del sorteo del Mundobasket de Alemania, recordó que el resto de selecciones las ven "como un rival a batir". "Eso también es el respeto, nos lo hemos ganado y hay que ponerlo en valor", sentenció.