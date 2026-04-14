Elisa Aguilar: "Tener a tres jugadoras en el 'draft' de la WNBA dice mucho y muy bien del baloncesto español"

Archivo - Elisa Aguilar attends the meeting for the presentation of the new implementation plan of the FEB at Hotel Melia Madrid Princesa on December 11, 2025 in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, cree que tener a tres jugadoras en la primera ronda del 'draft' de la WNBA "dice mucho y muy bien" de cómo se trabaja en España en el deporte de la canasta, y no esconde que "es bueno" que puedan estar allí pese a la "consecuencia colateral" de lo que pueda afectar a la LF Endesa y a la selección.

Esta pasada madrugada, la pívot del Valencia Basket Awa Fam hizo historia al ser elegida por las Seattle Storm en el número tres, la posición más alta de una jugadora española e igualando a Pau Gasol, mientras que la base del Perfumerías Avenida Iyana Martín fue seleccionada la siete por las Portland Fire, y Marta Suárez, que juega en Estados Unidos con TCU Horned Frogscon, por las Golden State Valkyries, a donde la enviaron las Storms.

"Creo que como baloncesto español, es la primera vez en la historia que tenemos una número 3, una 7 y una 16 y todos en el mismo año. Dice mucho y muy bien del baloncesto español y del trabajo que hacen las jugadoras, los entrenadores, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor", señaló Aguilar a los medios tras la acuerdo de la FEB con HM Hospitales.

La dirigente lo siguió en directo y fue "emocionantísimo". "Con las horas previas con mensajes, con la gente que entendía ver por dónde iban los números de nuestras jugadoras", admitió, confirmando que no ha podido hablar con ninguno más alllá de mandarlas "mensajes". "Hay diferencia horaria y a Iyana también le he mandado un mensaje pero muy pronto. Me imagino que a lo largo del día me responderán. Lo que les he transmitido es el orgullo y la enhorabuena y toda la suerte del mundo en esta nueva aventura", apuntó.

Aguilar se refirió a que pueda volver a haber pronto mucha presencia española tanto en la NBA como en la WNBA. "Es verdad que ha habido una época muy, muy buena hace muchos años y que luego hemos estado con menos presencia en las ligas americanas, pero creo que ahora viene un momento ilusionante, vienen con mucho talento y con mucho trabajo", recalcó.

"Evidentemente, ellos y ellas son los grandes protagonistas, pero yo siempre quiero poner en valor todo el trabajo que hacen los entrenadores y los clubes que son los que en el día a día están detrás de ellos, y por supuesto también la FEB", añadió al respecto. "Ahora que disfruten de esa noche y que luego sean ellas mismas y lo que llevan haciendo toda su vida, que es trabajar, trabajar y trabajar, y que disfruten, que eso es importante", agregó a modo de recomendación.

Además, considera este aterrizaje como "importantísimo" para las futuras generaciones a la hora de tener referentes donde "mirarte". "Es importante para que cada día se levanten queriendo ser, en este caso, porque estamos hablando de ellas, Awa, Iyana o Marta, pero también van a ir María Conde, Raquel Carrera, Maite Cazorla. Antes es verdad que no teníamos tantos referentes, Amaya (Valdemoro) era uno, y es importante tener un número importante de jugadoras en la WNBA este verano, es para estar muy orgulloso de lo que tenemos", subrayó.

"La verdad es que estamos en un momento...", celebró la presidenta de la FEB tras el título universitario de Aday Mara y este número 3 de Awa Fam, aunque también pidió "ser un poco cautos". "Está bien que todos nos vengamos arriba, porque también va mucho con nuestro carácter, pero creo que hay que tener un punto de paciencia y de pausa para dejarles desarrollarse", indicó.

Aguilar remarcó que "son gente muy joven" y que todos los que tienen "mucha experiencia en esto" saben que "necesitan un espacio en el que van a tener que estar acompañados". "Evidentemente, en su plano personal, pero luego en las franquicias en las que estén y también en sus entrenadores y de los compañeros con más experiencia que estoy convencida de que les van a arropar y les van a ayudar en esta transición", expresó.

Sobre la pérdida de talento en la LF Endesa, la exjugadora no duda de que "es bueno" que las jugadoras españolas "estén en la mejor liga del mundo". "Eso tiene una consecuencia colateral que nos implica, primero a la selección, porque vamos a ver cuándo se pueden incorporar a la concentración para preparar el Mundial de este verano, y luego vamos a ver cómo se desarrolla el impacto que va a tener nuestra liga", admitió.

De todos modos, tiene claro que actualmente el campeonato femenino tiene "muy buena salud". "Y si de algo somos capaces en el baloncesto español es adaptarnos y de sacar provecho de cada situación, y estoy convencida de que va a ser así", manifestó.

Finalmente, Elisa Aguilar no olvida que el 2029 es un año "marcado en rojo en el calendario" por el Eurobasket que se va a celebrar en Madrid y donde espera que con estas nuevas caras pouedan "estar luchando por estar en lo más alto" en una cita, donde habrá "un hito histórico" con el primer partido en el Santiago Bernabéu. "Todos los días estamos ilusionados y motivados, eso es una muy buena señal", celebró.

"Tenemos una salud ilusionante. Venimos de una época de muchos éxitos durante muchos años y perdurar en el tiempo a este nivel es difícil. Hay un nuevo proyecto con Chus Mateo que hemos empezado bien y hay que tener respeto a los jugadores que están. Hay un bloque importante de jugadores con experiencia que les quedan años de dar lo mejor de sí mismos y gente joven que viene pegando fuerte y rompiendo barreras que antes eran impensables como ganar la NCAA. Eso ilusiona, pero hay que ser cautos porque son gente joven y hay que darles espacio y tod necesita su tiempo", sentenció Aguilar.