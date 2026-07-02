Elliot Anderson ficha por el Manchester City tras un traspaso récord

Elliot Anderson of England laments during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista internacional inglés Elliot Anderson ha fichado por el Manchester City, subcampeón de la 'Premier League' la temporada pasada 2025-26, procedente del Nottingham Forest, tras un traspaso récord que podría alcanzar, según la prensa británica, los 150 millones de euros, comunicó el club 'citizen' en su página web.

"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson. Elliot Anderson, de 23 años, se encuentra actualmente disputando la Copa Mundial de la FIFA con Inglaterra y ya ha pasado el reconocimiento médico en Kansas. Mientras tanto, todos en el Manchester City le desean a Elliot y a la selección de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña mundialista, y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo", señaló la nota.

El Manchester City ha informado de que Elliot Anderson ha pasado el reconocimiento médico en Kansas City (Estados Unidos), donde se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Al término del campeonato se completarán el resto de trámites de su traspaso cuando el centrocampista regrese a Inglaterra.

Según la prensa de su país, el fichaje de Anderson, de 23 años, por el City podría suponer una cifra récord en el fútbol británico de 130 millones de libras -150 millones de euros-, aunque otras fuentes como Press Association indican que el importe sería inferior a los 125 millones de libras -144 millones de euros- que el Liverpool pagó al Newcastle por el exdelantero de la Real Sociedad Alexandre Isaak el año pasado.

Elliot Anderson anotó seis goles y repartió once asistencias en los 96 partidos disputados en sus dos temporadas con el Nottingham Forest, además de ganar el Europeo Sub-21 en 2025.