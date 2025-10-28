El embajador de España en Suecia visita a la selección en Gotemburgo

El embajador de España en Suecia, Luis Manuel Cuesta Civís, visita a la selección española femenina en su hotel de concentración en Gotemburgo. - RFEF

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol ha recibido este martes la visita del embajador de España en Suecia, Luis Manuel Cuesta Civís, en su hotel de concentración, en las horas previas a la disputa de la vuelta de semifinales de la Liga de Naciones que enfrenta a la 'Roja' frente al combinado sueco.

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Álvaro de Miguel, entregó una camiseta y una placa conmemorativa del partido al embajador. Además, la seleccionadora, Sonia Bermúdez, acompañada por Ona Batlle, Laia Aleixandri, Jana Fernández y María Méndez compartieron un encuentro con el embajador y con el secretario de la embajada, Luis Morales.